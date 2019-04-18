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其陽股東臨時會董監改選 友通取得過半席次

2019-04-18 20:42經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

工業電腦網安廠其陽（3564）今日召開股東臨時會進行董監改選，由友通（2397）取得過半席次，佳世達智能方案事業群總經理暨拍檔副董事長李昌鴻，也將出任其陽董事長。

友通今年2月底公告董事會通過參與其陽私募案，斥資5.55億元認購其陽3萬張私募普通股，每股認購價格18.5元，取得其陽51.26%股權。而其陽此次進行董監改選，董事會組織從原有的3席董事、2席獨董，增加為6席董事、3席獨董，新任董事當選名單為友通資訊代表人李昌鴻、王淡如、蔡其南、黃麗敏、林章安，及其鑫代表人辜宏義，由友通代表人取得過半席次，並從中選出新任董事長。

而獨立董事部分，則由新光保全董事長林伯峰、菲思博科技董事長姜榮貴，及撼訊科技總經理、撼衛生醫科技董事長、撼智物聯科技董事長陳劍威。

其陽今年首季營收2.71億元，年增26.09%，但季減31%。其陽看好，今年第一季狀況表現會優於去年，而傳統旺季在第三、第四季，預期下半年表現還將優於上半年，而今年在加上佳世達集團資源下，營運展望樂觀。

佳世達聯合艦隊持續擴充軍容，厚實2019年成長基礎，朝2022年高附加價值事業過半目標邁進。佳世達積極擴展解決方案與醫療事業，首季旗下友通第一樁投資案已完成；凱圖也正式成立泰國分公司進軍東南亞市場；多項新事業均帶動營收、毛利穩健成長，持續擴大佳世達轉型優勢。

佳世達友通董監改選
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