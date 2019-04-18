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晶圓薄化產能擴增效益浮現 昇陽半營運動能強勁

2019-04-18 09:37經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

昇陽半董事長楊敏聰。 聯合報系資料照
昇陽半董事長楊敏聰。 聯合報系資料照
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昇陽半（8028）在國際IDM大廠持續釋出訂單及擴增產能效益浮現，晶圓薄化成長動能強勁，帶動股價強勢走揚，早盤一度站上51元高點，漲幅3.44%。

由於國際IDM大廠晶圓薄化業務約80%比重是在自家內部完成，僅約10%至20%急單外包，隨著IDM廠將營運重心放在5G及車用領域，功率半導體晶圓薄化業務釋出委外生產，昇陽半在晶圓薄化業務成長空間可期，隨著委外生產趨勢不斷增加，昇陽半持續擴充產能，預估今年產能增加至10萬片，進一步擴大2019年營運成長幅度。

晶圓
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