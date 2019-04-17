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台達電斥資25.68億元在中壢購買不動產

2019-04-17 16:12經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）今天宣布，因為未來業務發展所需，將斥資25.68億元在中壢購買不動產，估計土地面積9,726坪、建物面積1.23萬坪。

台達電近年擴大投資台灣，除了中科機器人研發總部投資計畫，擴大自動化布局外，中壢廠也積極加碼投資，另外，台達電也承租台南科學園區土地，打造台南三期廠房，台南主要以機器、工業控制及太陽能逆變器及UPS等產品為主，預計今年動工。

台達電太陽能中科
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