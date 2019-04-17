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南亞科首季獲利季減54.9% 估第二季產業觸底

2019-04-17 12:13經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今年第一季歸屬母公司淨利為35.86億元，季減54.9%，單季每股稅後純益1.18元。南亞科預期，第二季記憶體價格跌幅可望縮小，也可望是今年單季谷底，第三季在產業旺季帶動下，可望回升。

由於先前股價已修正，再加上今年第二季產業有機會觸底，因此，雖然南亞科公布第一季業績呈現季減逾五成，不過，今日盤中南亞科股價仍是呈現小漲1%至2%表現。

南亞科第一季營收113.72億元，季減32.9%，銷售量季減11%至13%，產品平均售價下滑略高於20%，南亞科第1季毛利率滑落至40.7%，較去年第4季下滑12.2個百分點，單季歸屬母公司淨利35.86億元，季減54.9%，第一季每股稅後純益1.18元。

對於第一季業績表現，南亞科總經理李培瑛表示，在美中貿易等不確定性因素影響下、市場持續進行庫存調節，以及英特爾處理器（CPU）缺貨也是重要影響因素，使得今年第1季記憶體整體需求降溫，價格跌幅也超乎原先預期，並連帶影響南亞科第一季獲利表現。

對於產業後市，李培瑛表示，第二季DRAM價格仍看跌，但跌幅應可望較第一季縮小，而進入下半年之後，由於第三季為傳統旺季，預期消費型及手機需求增加，個人電腦與伺服器市況回穩，DRAM供需應可逐步趨於平穩。

雖然預期第二季記憶體價格仍將續跌，但是李培瑛表示，本季來自伺服器和個人電腦端的需求已逐步顯現，從出貨量來看，第一季應是今年谷底。

此外，讓市場關注的是，在市況不佳之下，南亞科決定縮減今年資本支出，由原訂的106億元大幅降至70億元，降幅多達34%，這也是南亞科在上季提出今年資本支出將比去年的204億元，減幅近五成降至百億元後，再度下修資本支出。

南亞科記憶體英特爾
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