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鴻家軍受惠 群創爆超過7萬張大量 股價上衝

2019-04-17 11:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

群創董事長洪進揚。 圖／聯合報系資料照片
群創董事長洪進揚。 圖／聯合報系資料照片
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「面板雙虎」之一群創（3481）今（17）日受鴻海集團股走揚效應等因素激勵，爆出超過7萬張大量，股價止跌、帶量走揚，盤中最高一度漲至10.6元，領軍面板類股群起上攻。友達（2409）和彩晶（6116），成交量也相繼衝破2萬張，開出紅盤。

群創今年首季累計合併營收599.24億元，年減10.24%，在面板價格首季續跌之際，外界預期，群創連虧兩季機會大。不過，隨著近期面板價格逐漸回穩，可望帶動群創表現回溫。此外，華映（2475）爆發財務危機後，引發的轉單效應，也有機會對群創的車用、手機面板帶來助益，群創表示，將持續積極爭取轉單。

群創漲勢強勁，法人認為，跟鴻海集團整體表現有關，加上第二季面板價格有機會反彈，對做標準品較多、受價格影響相對大的群創而言，會帶來顯著的邊際效應，狀況相較前兩季來得穩；來自華映的轉單，對群創中小尺寸面板的出貨量，也會對其業績有幫助。

近期，圍繞在群創的另一個話題，還有誠美材的董事改選。群創相隔五年後回歸，提出二董事、二獨董名單參與，據稱，除了為穩定近期供給漸緊的偏光片料源，並看好誠美材孫公司昆山之奇美2.5米幅寬產線；誠美材2.5米產線為全球最大偏光片產線，最快今年第四季量產，主攻65吋以上大尺寸面板偏光片。

群創大尺寸面板
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