營運前景看好 彩晶股價帶量大漲

2019-04-15 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



隨中小尺寸面板價格漸回溫，帶動面板廠彩晶（6116）營運，其股價反映表現，近期上演一波「反彈秀」，今（15）日買盤進場卡位積極，憑藉買盤大舉挹注，爆出超過8萬張大量，股價向上跳空，直奔8.3元亮燈漲停，一舉站穩所有均線之上，委買張數超過1.9萬張，領軍面板類股反彈。

彩晶去年第四季，受中美貿易戰、面板價格走跌等因素衝擊，加上認列資產減損，轉盈為虧，單季每股虧損0.37元。不過，彩晶今年營運逐月加溫，首季合併營收32.62億元，優於前季31.9億元，年減26.57%。值得關注是，彩晶3月單月中小尺寸出貨2380.5萬片，中小尺寸1.5萬片，皆較2月減少，但營收較2月增加，顯示產品售價有回升跡象。

外界預期，以彩晶首季的表現，有機會轉盈。彩晶也表示，去年第四季堪稱是最糟糕的狀態，3月開始看到報價和出貨，整體面板狀況較穩定，目前第二季狀況還要再觀察，從過往經驗，面板於第二和第三季向來較好，出貨應會較穩定。