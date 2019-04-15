親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

民意代表代表的不是你的民意——從議員之子毆警案談起

郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

營運前景看好 彩晶股價帶量大漲

2019-04-15 12:24經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

隨中小尺寸面板價格漸回溫，帶動面板廠彩晶（6116）營運，其股價反映表現，近期上演一波「反彈秀」，今（15）日買盤進場卡位積極，憑藉買盤大舉挹注，爆出超過8萬張大量，股價向上跳空，直奔8.3元亮燈漲停，一舉站穩所有均線之上，委買張數超過1.9萬張，領軍面板類股反彈。

彩晶去年第四季，受中美貿易戰、面板價格走跌等因素衝擊，加上認列資產減損，轉盈為虧，單季每股虧損0.37元。不過，彩晶今年營運逐月加溫，首季合併營收32.62億元，優於前季31.9億元，年減26.57%。值得關注是，彩晶3月單月中小尺寸出貨2380.5萬片，中小尺寸1.5萬片，皆較2月減少，但營收較2月增加，顯示產品售價有回升跡象。

外界預期，以彩晶首季的表現，有機會轉盈。彩晶也表示，去年第四季堪稱是最糟糕的狀態，3月開始看到報價和出貨，整體面板狀況較穩定，目前第二季狀況還要再觀察，從過往經驗，面板於第二和第三季向來較好，出貨應會較穩定。

法人認為，受惠面板價格回溫，帶動彩晶3月營收跳升；此外，華映（2475）4.5代廠停產，估計將帶來轉單效應，涉及領域包括手機、車用、平板等，彩晶與華映產品重疊性高，可能藉此提升部分市占率，為一利多；整體來看，彩晶第二季的整季表現，可望來得比3月還好，挑戰雙位數季成長。

彩晶董事長焦佑麒。 記者蕭君暉／攝影
彩晶董事長焦佑麒。 記者蕭君暉／攝影
分享

彩晶面板營收
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

貿易戰後半導體產業結構性調整 台積電法說會揭曉

2019-04-15 11:22

5G題材炒熱股價 泰碩、合勤控漲停鎖死

2019-04-15 12:26

三大法人買盤加持 合勤控股價帶量走強

2019-04-15 12:14

台積電本季營收將回升 法說會前股價再攻波段高

2019-04-15 11:23

鴻海早盤走堅 股價續創10個月高點

2019-04-15 09:52

台積電股價創波段新高 市值達6.62兆元

2019-04-15 09:50

兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29

華為新機夯 台股三王補

2019-04-15 00:37

雙D廠商Q1獲利 遇逆風

2019-04-15 00:32

雙D產業 6月將迎備貨潮

2019-04-15 00:31

台積將法說 外資唱旺後市

2019-04-15 00:29

第一類接觸／敦泰甩低潮 出貨催速

2019-04-14 22:40

法人：敦泰今年EPS 挑戰1.7元

2019-04-14 22:39

敦泰董座胡正大 帶公司浴火重生

2019-04-14 22:39

NB代工廠重頭戲…下半年登場

2019-04-14 22:38

NB代工廠 營運將升溫

2019-04-14 22:37

電競NB品牌廠拓周邊 決戰電競顯示器

2019-04-13 12:08

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

華為新機夯 台股三王補

2019-04-15 00:37

雙D廠商Q1獲利 遇逆風

2019-04-15 00:32

美股助攻 台股等台積電「說」衝？

2019-04-14 13:23

郭台銘為股價抱屈 鴻海有這麼便宜嗎？

2019-04-15 11:01

NB代工廠 營運將升溫

2019-04-14 22:37

面板供應鏈十強 交投亮點

2019-04-14 22:56

台積將法說 外資唱旺後市

2019-04-15 00:29

紡織雙雄 目標價調升

2019-04-14 22:47

興櫃十悍將 領軍衝鋒

2019-04-14 22:43

緯創、華通 認購搶鏡

2019-04-14 22:52

鴻海早盤走堅 股價續創10個月高點

2019-04-15 09:52

雙D產業 6月將迎備貨潮

2019-04-15 00:31

台積電法說會本週登場 台股風向球

2019-04-14 15:31

P30熱賣 華為供應鏈第2季業績看俏

2019-04-14 22:43

面板供應鏈／盟立、誠美材 法人搶

2019-04-14 22:56

萬年清越南訂單進補 今年營收展望樂觀

2019-04-14 15:12

面板供應鏈／達運、明基材 動能強

2019-04-14 22:56

法人：敦泰今年EPS 挑戰1.7元

2019-04-14 22:39

陳奕光專欄／指紋辨識商機 一觸即發

2019-04-14 22:47

最牛一輪／彩晶看俏 凱基87歡呼

2019-04-14 23:58

M31 今年拚賺一股本

2019-04-14 22:38

第一類接觸／敦泰甩低潮 出貨催速

2019-04-14 22:40

NB代工廠重頭戲…下半年登場

2019-04-14 22:38

面板供應鏈／帆宣、由田 營運升溫

2019-04-14 22:56

技術指標／外資仍偏多 台股換手可攻堅

2019-04-14 13:28

敦泰董座胡正大 帶公司浴火重生

2019-04-14 22:39

聯亞、奇力新 四檔聚焦

2019-04-14 22:52

權證教戰／買氣回暖 待權王點明燈

2019-04-14 13:32

鴻海、台積電領攻 台股開高44.54點

2019-04-15 09:24

面板供應鏈／友輝、華宏 利多加持

2019-04-14 22:56

董事改選行情啟動 同欣電南港大股東加碼持股

2019-04-14 19:14

群翊、迅得、志聖 營運回穩

2019-04-14 22:38

就市論勢／手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38

外資連12買 鴻海股價續往前高邁進

2019-04-15 10:38

春雨接單旺 海外大擴產

2019-04-14 22:38

台股短多留意拉回 10日線重要支撐

2019-04-15 08:01

台積電股價創波段新高 市值達6.62兆元

2019-04-15 09:50

兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29

全民權證／奇鋐來電 挑價內外15％

2019-04-14 22:52

從期貨看現貨／台指期「萬一」有夢 防前波解套攪局

2019-04-14 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top