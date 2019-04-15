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兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

嘉澤（3533）受惠於超微及伺服器需求增加，桌上型電腦、筆電、電腦週邊及其他電子設備強勁拉貨動能，股價止跌回穩，盤中一度至239元，漲幅2.13%。

今年英特爾及超微兩大陣營皆有新處理器發布，嘉澤同為兩大處理器大廠供應鏈成員，處理器及記憶體插槽訂單升溫；另外，伺服器部分在英特爾日前發表新一代Xeon處理器，嘉澤為金屬基座的首批認證供應廠商，在塑料扣件取得認證，下半年將大幅受惠；而子公司嘉基除了受惠於美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶也可望帶動營運業績成長。

嘉澤董事長朱德祥。 本報系資料庫
嘉澤董事長朱德祥。 本報系資料庫
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