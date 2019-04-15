兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



嘉澤（3533）受惠於超微及伺服器需求增加，桌上型電腦、筆電、電腦週邊及其他電子設備強勁拉貨動能，股價止跌回穩，盤中一度至239元，漲幅2.13%。