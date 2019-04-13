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電競NB品牌廠拓周邊 決戰電競顯示器

2019-04-13 12:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

華碩ROG G703GX專為3A遊戲大作而生，剽悍效能堪比野獸，直逼時下的電競桌...
華碩ROG G703GX專為3A遊戲大作而生，剽悍效能堪比野獸，直逼時下的電競桌電。 華碩／提供
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電競NB品牌廠主力產品筆電面臨產業成長趨緩窘境，面對逆風趨勢，今年品牌廠加速拓展周邊商品市占率，包含顯示器、滑鼠、鍵盤等，希望打造完整電競生態系，其中，電競顯示器又是重點戰場。

電競NB品牌廠近年積極推出自有周邊產品線，將侵蝕原有周邊業者版圖。前幾年微星、華碩等業者視電競NB為主力商品，搭配顯卡、主板等為輔。而周邊商品像鍵盤、滑鼠由羅技（Logitech）或顯示器由三星、BenQ等業者分食。

電競NB品牌廠切入周邊市場，主要倚靠在筆電領域高市占率，希望藉由原本在NB的良好品牌形象，進一步拓展到周邊市場，打造成完整電競生態圈。

其中，電競顯示器是今年各家業者重點戰場，在產業蓬勃發展下，電競顯示器近年呈現穩定增長。據群智諮詢數據顯示，2017年電競顯示器面板出貨僅370萬片，到去年已成長至610萬片，年增率超過六成，今年預估將達790萬片，而滲透率也從2017年的2.7%預估升至今年5.3%。

目前電競顯示器（畫面刷新率100Hz以上）龍頭為華碩，已連續四年居冠，領先全球推出第一款4K、畫面刷新率144Hz的HDR電競顯示器。至於市占率第二名的宏碁，布局相對完整，從頂規專業級到一般玩家皆有產品線。

至於微星，由於在電競顯示器市場起步較晚，故產品線聚焦曲面螢幕，產品線由主流的24、27尺吋，進一步擴展到32吋、34吋市場。

研調機構WitsView表示，曲面電競顯示器的崛起，讓後進顯示器品牌商如MSI及HKC等今年出貨表現亮眼。從市占率來看，WitsView預估，去年曲面電競與平面產品市占率約23比77，今年兩產品占比差距縮小，約為54比46。

曲面電競顯示器目前龍頭品牌仍為三星，但微星近年急起直追，在北美、挪威、荷蘭、祕魯、智利及日本、菲律賓等市場拿下電競曲面螢幕市占第一，供應鏈指出，微星今年有機會站上全球第二名位置，出貨量朝百萬台目標前進。

電競顯示器

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