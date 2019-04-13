電競NB 面臨二逆風

2019-04-13 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競NB經歷近年的高成長後，由於競爭加劇，今年面臨成長趨緩。 本報資料照片 分享 facebook

電競產業在經歷近幾年高速成長後，今年將面臨增長趨緩的情況，隨著業者間競爭加劇，業界估計，今年整體產業電競NB出貨量年增率將降至一成，產品ASP（平均銷售單價）也會下滑。

儘管電競產業被市場喊得震天響，但相對於全球1.5億台筆電的市場，電競NB每年700萬至800萬台規模仍屬小眾。若以價格帶區分，800萬台市場中有一半是屬於「輕量級」，在配備與價格上取得平衡，其中800至1000美元機種是近年產業成長主要動能，剩下一半則是主攻效能的高階電競NB。

近年主流PC大廠HP、聯想、Dell、台灣筆電雙A等相繼切入電競市場，雖造就整體產業快速成長，但在「僧多粥少」情況下，產業成長幅度即將放緩。業界估計，去年電競NB出貨量仍有15%年增率，但在今年會降至一成左右。

PC大廠等「大魚」湧入電競小池塘的另一種衝擊，就是產品單價的下滑。由於電競市場近年競爭激烈，導致殺價情況加劇。業界預估，今年包含台廠、陸廠聯想、美系的HP、Dell價格戰會更加明顯，估計將讓整體電競筆電ASP下降5至10%。

儘管整體市場產品單價下滑，但個別業者策略仍有區別，以在高階市場占有領先地位的微星來看，去年電競NB出貨量、ASP都有年增一成，今年內部仍訂下成長10%以上的目標。

值得一提的是，電競產業的軍火庫-晶片大廠輝達（NVIDIA）在去年底推出Turing（圖靈）架構的RTX新款顯卡，主打即時光影追蹤及人工智慧（AI）技術，且相比前一代顯卡，遊戲效能高達六倍。輝達也在今年初正式推出配置RTX的筆電，包含2080、2070、2060系列入列。

在輝達尚未公布新款RTX顯卡消息前，電競NB業者原先預期，隨著新顯卡推出，可望帶動電競NB ASP提高。惟現階段業者普遍趨於保守，主因RTX關鍵亮點即時光影追蹤技術支援遊戲不多，加上相比前一代，新顯卡售價過高，進而造成電競筆電價格大幅拉升，造成消費者怯步。

不過，輝達在今年首季針對中低階產品線陸續推出GTX 1660 Ti／1660等新品，後續也將有1650產品，未來一旦支援在電競NB上，較親民的價格，可望真正推升整體電競NB出貨量。