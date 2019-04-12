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盟立股價帶量走揚 盤中一度漲至51.4元

2019-04-12 10:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

盟立（2464）近期持續獲外資看好，截至11日，外資連16買，近10日買超10,185張，推升其股價緩步攀升，昨更一舉攻破50元關卡，為去年2月以來頭一遭。盟立今（12）日延續氣勢，股價帶量走揚，盤中最高一度漲至51.4元。

盟立今年自1月後，營運呈現緩步升溫之勢，3月合併營收11.39億元，較去年成長2.79%，連兩個月單月營收年增；累計首季合併營收33.92億元，年減0.74%。

盟立今年挑戰獲利衝高，面板10.5代廠設備將陸續出貨與認列營收；大型物流中心設備，以及半導體設備，今年也將開始顯效益。

盟立營收

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