輝達新顯卡助攻 動力-KY早盤股價漲逾7%

2019-04-11 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



輝達（NVIDIA）新款中低階圖靈（Turing）顯卡進入密集鋪貨階段，帶動電競用散熱風扇出貨量大幅成長，激勵動力-KY（6591）3月營收走強，較上個月大幅成長65.52％，帶動今（11）日盤中強漲逾7%。

輝達今年主打新一代繪圖晶片圖靈系列的中低階產品，繼2月下旬中階GTX 1660Ti產品上市廣受市場好評後，在3月15日發佈中階GTX 1660繪圖晶片，4月30日還將推出低階GTX 1650，主打300美元以下一般玩家市場。

下游顯示卡客戶包括微星、技嘉、華碩及美商艾維克等系統大廠均開始進入密集鋪貨階段，帶動動力3月營收較上個月明顯成長65.52％。

動力表示，以目前專業測試報告來看，新一代圖靈（Turing）架構的中低階系列產品的性價比均較前一代Pascal系列產品高出許多，而且以過往經驗來看，一般中低階顯示卡的銷售量較高階顯示卡銷售量高出許多，預估今年圖靈中低階電競產品將可望帶動新一波的玩家升級潮。

此外，下半年還有超微（AMD）7奈米製程的新款Radeon系列晶片產品將推出，亦為整體電競市場買氣再添成長動能。

動力指出，輝達新款圖靈系列晶片的運算效能大幅提升，帶動散熱需求明顯增加，公司所研發的新一代電競用風扇，在整體散熱及解熱效能均更上一層樓，目前公司與下游系統大廠客戶正積極合作開發RTX 2060及GTX 16XX系列相關的散熱風扇，並提供多元化的散熱解決方案，包括：電競顯示卡、電競CPU散熱系統風扇、電源管理方案及機箱散熱系統等。

預估隨輝達新世代中低階繪圖晶片出貨量增加，可望帶動公司整體電競用散熱產品的出貨量及出貨價同步增加，挹注整體營收獲利。