親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

資訊與消費產品 推升和碩3月營收成長

2019-04-10 21:25經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

和碩受惠資訊與消費性電子產品在季底拉貨效應，帶動2019年3月營收達900.15億元，月增約一成，符合公司的預期，和碩2019年3月及第1季營收，皆寫下歷年同期新高紀錄，預期第2季將是今年最淡的一季。

和碩今（10）日公告2019年3月營收900.15億元，月增10.3%、年增8.5%，為歷年同期新高；和碩第1季營收2,942.94億元，年增4.8%，季減36.8%，也是歷年同期新高，首季營收符合先前法說預估目標，即年成長個位數。

和碩今天表示，3月營收成長，主要是因為資訊產品與消費性電子產品在季底拉貨，推升營收跟著增長。

和碩表示，3月筆電（NB）出貨60至65萬台，桌機及主板出貨80至85萬台。首季NB出貨190萬台，桌機及主板出貨210萬台。

和碩指出，不論是從月增率，或是季增率的角度來看，出貨表現較佳的產品線，均為資訊產品及消費性電子產品（例如遊戲機、平板電腦、穿戴裝置與物聯網產品），至於屬於通訊產品的智慧型手機，出貨表現較為平淡。

展望2019年第2季，和碩預估第2季將是今年最淡的一季，因資訊產品與消費性電子產品均進入淡季，而通訊產品又在等待下半年的新品發表，使得業績表現將以第2季為今年的最低點，預期下半年才會有新產品，推升該公司業績開始增長。

和碩之前就表示，2019年因為新產品現在還沒到位，而舊產品又已經過了高原期，但該公司還是希望今年業務繼續擴張下去，並往車載、物聯網、醫療、電動車等方向邁進，期許這些新業務，能成為未來成長的動能。

和碩營收
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

玉晶光 2月每股淨損0.28元

2019-04-09 23:21

3月營收／仁寶、英業達 創同期新高

2019-04-09 23:20

3月營收／宏碁、華碩 業績升溫

2019-04-09 23:20

3月營收／世界+4.4% 聯電-1.3%

2019-04-09 23:20

3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%

2019-04-09 23:20

英業達3月營收月增66.7% 創歷年同期新高

2019-04-09 17:29

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標

2019-04-10 13:46

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

鴻海3月與Q1營收 皆創歷年同期新高

2019-04-10 19:13

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

美時3月營收不如預期 全年展望不變

2019-04-10 18:51

雙鴻3月營收 創高

2019-04-09 23:20

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

和鑫、牧德 四檔錢景佳

2019-04-09 23:27

緯軟3月營收 攻頂

2019-04-09 23:21

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

臻鼎、台郡 布局長天期

2019-04-09 23:27

3月營收／仁寶、英業達 創同期新高

2019-04-09 23:20

法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02

塑料看漲 國喬、台苯進補

2019-04-09 23:24

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

前2月虧！Q1小賺？玉晶光軋空衰尾

2019-04-10 14:27

3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%

2019-04-09 23:20

慧洋現增 可能不執行

2019-04-09 23:24

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

3月營收／宏碁、華碩 業績升溫

2019-04-09 23:20

玉晶光 2月每股淨損0.28元

2019-04-09 23:21

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠

2019-04-10 11:16

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

可成3月營收 月增116.3%

2019-04-10 18:04

富邦金首季每股盈餘1.22元 續居金控每股獲利王

2019-04-10 19:11

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

台北權證講座／胡立陽：權證投資 掌握四心法

2019-04-09 23:29

權值股力挺 台股低檔翻升上漲16點收10,868

2019-04-10 13:57

3月豐收 零壹噴量紅翻黑 精誠抗跌

2019-04-10 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top