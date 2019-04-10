資訊與消費產品 推升和碩3月營收成長

2019-04-10 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



和碩受惠資訊與消費性電子產品在季底拉貨效應，帶動2019年3月營收達900.15億元，月增約一成，符合公司的預期，和碩2019年3月及第1季營收，皆寫下歷年同期新高紀錄，預期第2季將是今年最淡的一季。

和碩今（10）日公告2019年3月營收900.15億元，月增10.3%、年增8.5%，為歷年同期新高；和碩第1季營收2,942.94億元，年增4.8%，季減36.8%，也是歷年同期新高，首季營收符合先前法說預估目標，即年成長個位數。

和碩今天表示，3月營收成長，主要是因為資訊產品與消費性電子產品在季底拉貨，推升營收跟著增長。

和碩表示，3月筆電（NB）出貨60至65萬台，桌機及主板出貨80至85萬台。首季NB出貨190萬台，桌機及主板出貨210萬台。

和碩指出，不論是從月增率，或是季增率的角度來看，出貨表現較佳的產品線，均為資訊產品及消費性電子產品（例如遊戲機、平板電腦、穿戴裝置與物聯網產品），至於屬於通訊產品的智慧型手機，出貨表現較為平淡。

展望2019年第2季，和碩預估第2季將是今年最淡的一季，因資訊產品與消費性電子產品均進入淡季，而通訊產品又在等待下半年的新品發表，使得業績表現將以第2季為今年的最低點，預期下半年才會有新產品，推升該公司業績開始增長。

和碩之前就表示，2019年因為新產品現在還沒到位，而舊產品又已經過了高原期，但該公司還是希望今年業務繼續擴張下去，並往車載、物聯網、醫療、電動車等方向邁進，期許這些新業務，能成為未來成長的動能。