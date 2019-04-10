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電信獲利王之爭 台灣大3月超車

2019-04-10 18:44經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信產業今年成長不易，中華電信與台灣大哥大之間的每股獲利王之爭也戰況激烈，今年前2月打成平手，3月台灣大獲利有超車表現，單月每股稅後純益0.38元，勝過中華電信的0.33元，台灣大累計第1季每股稅後純益1.13元，勝過中華電信的1.08元，暫居每股獲利王，遠傳則為0.68元，有超越財測表現。

台灣大3月合併營收為99.3億元，稅後純益10.4億元，每股稅後純益0.38元，累計第1季合併營收298.7億元，年減1.4%，稅後純益為30.7億元，年減11.8%，每股稅後純益為1.13元，達成第1季財測目標的108%。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，3月受惠38驚奇購物節搭配網路行銷活動，推升momo電子商務營收年成長24%，有線電視業務則因折舊減緩挹注下，營業利益穩定成長，合計momo與有線電視業務營業利益年成長18%。

俞若奚表示，電信業務的代收金流服務，在大數據分析助益下，3月貢獻年曾28%，多角化經營有成，減緩行動業務營收下滑的影響，有超越財測表現。

中華電信3月合併營收為171.8億元，歸屬於母公司業主淨利為25.3億元；每股稅後純益為0.33元。累計第1季營收513.3億元，年減4.3%，稅後純益83.5億元，年減4.3%，每股稅後純益1.08元

中華電信表示，行動服務營收受市場競爭因素下滑，及客戶手機更換週期延長等因素使行動銷貨收入減少，資通訊專案營收、網際網路應用加值營收、政府業務營收與MOD營收均增加，第1季營運符合財測。

截至3月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為361.7萬戶，60Mbps以上的客戶數203.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶達145.7萬戶。MOD客戶數達204.9萬戶，行動通信總客戶數達1058.7萬戶。

遠傳電信公布3月合併總營收為70.12億元，稅後純益7.49億元，單月每股稅後純益0.23元。

累計今年第1季遠傳合併總營收為208.19億元，年減4%，稅後純益22.32億元，年減8.9%，單季每股稅後純益0.68元，單季營收超越財測目標，達成率為106%，每股稅後純益財測達成率104%。

遠傳表示，今年整體網路服務，在語音及網路的客戶使用體驗，較去年大幅提升，滿意度創下歷史新高，帶動遠傳整體月租型用戶數持續成長，月租型客戶流失率維持低檔。

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