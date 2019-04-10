聯發科 首季業績達標

2019-04-10 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶片大廠聯發科（2454）報喜，於今（10）日公布3月合併營收為223.19億元，比2月大增逾五成，帶動首季展望達標。

聯發科3月業績不但比2月明顯增長，同時也比去年同期成長約10.9％。該公司累計第1季合併營收為527.22億元，年增6.1％，符合先前預測的487億至536億元區間，季減13.4％。先前該公司也估計，首季毛利率可能為39.5％正負1.5個百分點。

外界關注聯發科近期營運，主要聚焦於最新手機晶片P90在客戶端的採用進度，據了解，其P90已從第1季開始小量出貨，估計本季相關出貨量將會增加。