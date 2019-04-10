華晶科3月營收5.25億元 月增17.4%

2019-04-10 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



華晶科技 （3059）公布3月合併營收5.25億元，月增17.4%，年減45.6%，累計今年第1季合併營收17.23億元，較去年同期減少26.21%。

華晶科技表示，受到新舊產品交替的影響，3月營收仍處於低檔。未來隨著3D感測模組、AI安控相機、深度學習晶片等產品開發完成及量產出貨，營收可望逐步回溫。此外，華晶科醫療影像團隊今年亦榮獲經濟部國家產業創新獎，研發能力再度受到肯定。