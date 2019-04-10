光寶3月營收147.11億元 月增35%

2019-04-10 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光寶科技 (2301) 3月合併營收147.1億元，月增35%、年減22.5%。累計今年第1季合併營收411.9億元，年減15%。

光電部門3月營收占整體之16%；其中，LED車用照明出貨持續較去年成長。資訊產品部門營收佔比達67%；其中，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品及伺服器機殼出貨持續成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，資訊產品部門營收年增6%。同時，儲存裝置部門3月占整體營收達12%。