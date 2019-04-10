健鼎3月、Q1營收 同創歷年同期新高

2019-04-10 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠健鼎(3044)今日公布3月份合併營收為新台幣39.1億元，與上月的33.66億元相比，月成長16.2%，與去年同期的38.4億元，年成長1.8%，為歷年3月最佳營收。

健鼎累計今年第1季合併營收為120.6億元，和去年第1季同期的115.28億元相比，年成長率4.6%，亦為歷年同期最佳營收。