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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

緯穎3月營收120.4億元 月增7.9%

2019-04-10 13:10經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

伺服器大廠緯穎（6669）上半年受到資料中心主要客戶拉貨減緩影響，首季營收384.4億元，較去年同期減少2.8%，惟3月營收仍月增7.9%，帶動今（10）日盤中上揚逾2%。

緯穎公告3月營收120.4億元，月增7.9%、年減近三成。首季營收為384.4億元，年減2.8%、季減17.5%。緯穎先前已預告，由於主要美系客戶在去年下半年強勁拉貨，因此今年上半年需求將減緩，對營運保守看待，期待下半年營運出現回升。

緯穎專攻超大型資料中心業務，今年由於零組件價格下滑，且記憶體占總成本達30-40%，在記憶體價格大幅回檔下，預期全年營收要挑戰年增5~10%備受挑戰。

不過，法人認為，由於記憶體價格持續下滑，有望緯穎改善毛利率，且在下半年營收規模擴大下，預期毛利率將優於上半年，全年來看，預估緯穎毛利率將維持在5~6%，帶動獲利增溫，每股純益挑戰34.88元。

緯穎主攻資料中心建置商機，長期來看目標客戶市場仍維持成長動能，尤其隨著大數據、IOT（物聯網）、5G等新科技出現，將讓產業更具成長性，但因產業週期性，資料中心在2018年成長強勁，但今年進入盤整期。

緯穎總經理洪麗甯解釋，2017年伺服器產業因記憶體、SSD等缺貨，受限材料不足關係，導致市場需求沒有滿足，這也讓2018年客戶大買零組件，積極進行資料中心建置，造就去年產業榮景。

緯穎專注超大型資料中心及雲端基礎架構解決方案，成立至今七年時間，營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為1,811億，稅後淨利達55.78億，EPS達38元，皆再創歷史新高。

營收
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