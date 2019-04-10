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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

英特爾將推新伺服器CPU 汰換需求帶旺新唐、信驊

2019-04-10 12:49經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

日前英特爾公布新處理器Cascade Lake系列，宣告第二代Xoen伺服器處理器即將問世，一般預料下半年開始大量供貨，第一代Xoen處理器將開始降價，可吸引一波汰換需求出現，台廠伺服器遠端控制晶片信驊（5274）、新唐及BIOS韌體晶片系微可望受惠於Xoen處理器滲透率攀升需求，第2季開始營運漸入佳境。

英特爾於本月初「以資料為中心創新日」活動上，展示了下一代處理器和平台技術，第二代Xoen處理器以14奈米製程生產，透過雙晶片整合封裝的方式，獲得最多達56核心112執行緒架構、記憶體提升至77MB L3快取、12通道的DDR4記憶體，及高達400瓦的熱設計功耗，功能之強大令人咋舌。

由於前一代Xoen價格高昂，在去年滲透率約50%左右，一般預料在第二代Xoen推出後，第一代價格可望價降，促使吸引一波汰換需求湧現，業界預料滲透率可望大快速攀升至70%以上，如此一來，可望帶動台廠IC設計相關供應鏈需求增加。

像是伺服器遠端控制晶片新唐、信驊，其中新唐主要以戴爾伺服器為出貨大宗，去年伺服器遠端控制晶片產線大幅增加，今年在全球資料中心持續釋出部分伺服器遠端控制晶片訂單之下，第2季營運動能重啟。

信驊新一代伺服器遠端控制晶片將6月送樣至英特爾，以因應新一代伺服器處理器推出，一旦認證通過，信驊未來有機會從過去白牌市場打入惠普或Google等一線資料中心客戶群。

系微與信驊合作在伺服器BIOS韌體晶片陸續取得華為、浪潮等大客戶訂單，未來也可望受惠。

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