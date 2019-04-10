上半年DRAM市況保守 威剛Q1營收寫近10季低點

2019-04-10 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體模組廠威剛（3260）公布3月及今年第1季營收，在DRAM價格首季持續下滑二至三成的影響下，下游需求也持續保守，單季營收以64.08億元寫下近十季的新低，不過，市場法人及業者認為，進入第3季之後，市況可望逐漸回升。

威剛公告3月合併營收22.69億元，月增10.96%，年減30.26%，單月營收較上月增加，除了工作天數增加之外，主要也受惠NAND Flash產品出貨增溫，帶動營收較上月小幅增長。

不過，以整季來看，威剛今年第1季合併營收64.08億元，季減5.9％，年減19.45%，主要仍是延續去年第4季以來，DRAM價格持續下滑趨勢所影響，市場法人指出，今年第1季記憶體價格跌幅仍有逾二成幅度，且在價格下跌之下，市場需求也明顯持續保守，預期市場回溫，最快將在下半年。

威剛表示，3月DRAM產品營收占比達50.85%、非DRAM產品營收占比 49.15%。其中，固態硬碟（SSD）自去年第4季起，出貨量與產品平均容量均穩步向上，3月單月營收比重已達到近25%，是自2017年2月以來單月高點。

以第1季整體表現來看，威剛指出，第1季受到英特爾處理器缺貨、及DRAM價格轉弱影響，DRAM整體市況保守，惟NAND Flash歷經一年多價格回檔，有效刺激SSD需求回籠。

第1季 DRAM 產品營收貢獻由去年第4季的54.75%、略為下滑至53.3%，非DRAM產品營收占比達46.7%。