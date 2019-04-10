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鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台達電子總部辦公大樓。 圖／業者提供
台達電子總部辦公大樓。 圖／業者提供
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台達電（2308）公佈3月營收201.63億元，相較上個月成長33%，3月、首季營收皆寫下歷年同期新高紀錄。對此，亞系外資認為台達表現優於預期，看好今年強勁成長動能，將目標價從171元大幅調升至195元，投資評等維持「買進」。

台達3月營收201.63億元，較2月營業額151.56億元成長33%，較去年3月營業額185.58億元成長9%，3月營收首度站上200億元大關，創同期新高。累計台達今年首季營收為541.02億元，年增6%，也為歷年同期新高紀錄。

從三大業務佔營收比重來看，電源及零組件、基礎設施、自動化分別為42%、40%及18%，與2月相比差異不大。

對此，亞系外資認為台達首季表現優於預期;展望今年營運，亞系外資看好三大業務需求穩定成長，主要受惠於工業自動化（IA）復甦、智慧手機季節性增長、電信、資料中心相關業務持續成長及電動車（EV）需求。

亞系外資預估，台達第二季營收可望季增14%及年增6%；在營益率部分，估台達將由去年的7.7%成長至今年的9.5%。重申「買進」評等，目標價調高至195元。

外資近期大買台達，自愚人節開始連續買超五天，張數達9,550張，累計三大法人近5日買超8,762張，推升股價來到波段新高166.5元。

台達在走過去年零組件大漲風波後，展望今年，隨著新業務加速拓展，包含電動車、資料中心、工業自動化等效益逐漸顯現，加上購併泰達電將反映在財報上，法人看好今年台達電營收、獲利有望挑戰新高

台達衝刺新業務，今年可望陸續發酵，台達董事長海英俊指出，撇除併購泰達電因素，台達自身仍會成長，有些像應用像PC可能成長緩慢或甚至衰退，這些就要靠成長很快的業務彌補，像電動車、充電樁、資料中心及風電。

台達電營收
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