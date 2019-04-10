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鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠

2019-04-10 11:16經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

智慧型手機朝向無邊框設計趨勢，品牌大廠三星、華為、小米、OPPO及Vivo相繼將屏下式指紋辨識功能延伸至中階機種，帶動台廠指紋辨識IC需求大增，研調機構預期包含光學及超聲波的屏下式指紋辨識方案滲透率有望於2022年超過傳統的電容式方案，成為智慧型手機的主流指紋辨識技術，包括：神盾（6462）、敦泰及聯發科轉投資小金雞匯頂將優先受惠。

智慧型手機朝向無邊框設計，屏下式指紋辨識功能成為非蘋陣營差異化亮點，去年包括：三星、華為、小米、OPPO及Vivo相繼在高階旗艦機種搭配屏下式指紋辨識功能，此股風潮在今年不但未停歇，更向下延伸至中階機種。

根據集邦科技旗下拓墣產業研究院最新調查，指紋辨識技術從旗艦機向下延伸至中高階手機，進而帶動市場規模提升，並使得屏下式技術的售價及成本快速下滑，預期包含光學及超聲波等指紋辨識方案滲透率在今年將大幅攀升。

拓墣產業研究院分析師陳彥尹指出，儘管Face ID的推出一度讓外界擔心眾指紋辨識相關業者的未來發展，但隨著新思（Synaptics）、匯頂在去年推出光學屏下式方案，除能兼容手機的全螢幕設計外，成本上也較具優勢，不少的手機品牌廠因此競相投入此技術的導入。

再加上三星於2019年初發佈搭載高通超聲波屏下式方案旗艦機種，因此預估2019年搭載該技術的智慧型手機數量將挑戰2億支，其中光學及超聲波方案占整體市場比重分別約82%、18%。

若蘋果未來沒有計畫重新導入指紋辨識技術，手機指紋辨識技術的滲透率至2021年有機會突破七成。

智慧型手機指紋辨識
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