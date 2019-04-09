季底拉貨 仁寶、英業達3月業績回神

2019-04-09 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



受惠季底拉貨效應，以及中央處理器供貨比預期佳，帶動仁寶與英業達2019年3月營收均創下歷年同期新高。展望第2季，仁寶預估，PC與非PC產品出貨量，均將季增兩位數，至於英業達預期，筆電、伺服器與手持智慧裝置出貨，將季增個位數。

仁寶今（9）日公布2019年3月營收861.26億元，月增58.5%，年增9.9%，為歷年同期新高。2019年第1季合併營收為2,105.99億元，季減24.9%、但年增7.4%，為歷年同期次高，僅次於2010年第1季2,290億元水準。

仁寶2019年3月PC出貨量420萬台，首季出貨930萬台，相較去年第4季下滑約10%成，符合先前仁寶預估，單季PC季減10%至15%。

展望2019第2季，仁寶預估PC與非PC出貨量，相較首季皆會雙位數成長。仁寶首季因為英特爾中央處理器缺貨，導致PC出貨受到影響，預期第2季仍將延續缺貨情況。

仁寶副董事長陳瑞聰之前表示，2019第2季因教育筆電需求增溫，進而造成處理器缺口擴大，預估4、5月的需求，要到6月才能供給。

至於英業達2019年3月營收433.75億元，月增66.7%、年增9.8%，為歷年同期新高。2019年第1季營收1,148.65億元，年增9.6%、季減14.3%，符合先前預期單季季減約15%水準，為歷年同期次高。

英業達2019年3月筆電出貨150萬台，較上月成長40萬台。累計首季筆電出貨410萬台，相較去年同期成長10萬台。

展望2019第2季，英業達預估，仍受到處理器缺貨影響，壓抑出貨量成長預期將季增個位數。至於伺服器、手持智慧裝置也是個位數季成長。整體來看，第2季營收將有個位數季成長。

展望2019年，英業達董事長卓桐華之前表示，今年大環境變化多端，從營運端來看，受到大環境影響，今年營運預估與2018年持平，三大主要事業體包括筆電、伺服器、智慧裝置都將與去年持平，但希望獲利能進一步提升。