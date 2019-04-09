親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

雙鴻業績爆發 3月營收創新高

2019-04-09 18:15經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

散熱模組廠雙鴻（3324）今（9）日公告上月業績，受惠品牌客戶拉貨力道強勁，帶動今年3月營收衝上9.58億元，月增75.3%、年增49.6%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼。

雙鴻累計今年首季營收24.52億元，年增39.1%，同樣創歷史新高。雙鴻主要產品為散熱模組以及熱管，應用於智慧手機、伺服器、顯示卡等產品中，該公司今年因5G題材發酵，全年營運表現可期。

此外，雙鴻為三星供應鏈之一，主要供貨三星智慧手機散熱模組，隨著三星新機S10熱銷，也成功挹注業績走升。法人表示，目前雙鴻除持續銷售高效能熱管外，也正全力開發散熱能力更強的熱板產品，預料今年出貨比重有望較去年提升。

雙鴻日前因股價波動劇烈，公布近期自結財報，今年前二月每股純益1.16元，較去年同期轉虧為盈，而本季因營收再創高峰，市場預料單季獲利表現有機會同步走升。

除雙鴻創下佳績外，另一散熱大廠超眾也同步公告上月業績，今年3月營收6.23億元，月增27.4%、年增15.8%，累計今年首季營收18.49億元，年增12.2%，雖單月營收並未創新高，但依舊保持穩健。

據悉，超眾已規劃今年積極擴產，現階段重慶廠散熱模組月產300萬套，熱管將由去年100萬支提升至200萬支，台灣廠今年熱板產能也將由50萬片提升至100萬片，另有客製化熱管產線50萬支，藉此滿足客戶需求。

法人指出，隨著第五代行動通訊（5G）商轉時程趨近，包括基地台、智慧手機、網通設備對散熱模組的要求愈來愈高，有助雙鴻、超重出貨高階散熱產品，提升毛利率，今年散熱市場需求有望提升。

據了解，由於5G傳輸速度相當快，容易造成裝置過熱，手機廠已正在思考是否導入解熱能力更強的熱板或高階散熱零組件，並與國內散熱廠攜手開發相關產品。

雙鴻營收智慧手機
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

昇陽半亮眼 3月、首季營收雙新高

2019-04-09 14:32

首季營收／十銓年增3.78% 寫單季新高

2019-04-09 14:32

首季營收／技嘉創同期次高 3產品線升溫

2019-04-09 14:32

技嘉首季營收160.3億元 歷史同期次高

2019-04-09 12:14

十銓科技3月營收6.2億元 首季逆勢攀高峰

2019-04-09 11:49

隆達首季營收下滑 公司看好今年MiniLED貢獻

2019-04-09 11:44

昇陽半單月及季營收雙雙改寫新猷 股價勁揚

2019-04-09 11:34

毅嘉早盤走強 股價站穩5日線、年線

2019-04-09 10:46

臻鼎報捷 營收跳增58%

2019-04-08 23:53

辛耘今年EPS衝7元

2019-04-08 23:52

泰碩成長81% 寫新高

2019-04-08 23:52

車用元件廠 加速對台釋單

2019-04-08 23:52

群光成長43% 攻智慧家庭

2019-04-08 23:51

貿聯+12% 樂觀看後市

2019-04-08 23:51

燿華+47% 泰鼎+19%

2019-04-08 23:51

GIS上月營收重返百億

2019-04-08 23:50

玉晶光倍增 衝刺良率

2019-04-08 23:50

華邦電居外資買超冠軍 股價飆七個月新高

2019-04-08 17:24

台光電3月營收18.29億元 月增30.6%

2019-04-08 14:54

群電3月合併營收26.97億元 月增38.7%

2019-04-08 14:51

群光首季營收創同期新高 年增近一成

2019-04-08 14:45

瑞昱超旺 首季營收刷新高

2019-04-08 14:29

消費電子望春風 矽力上發條

2019-04-08 14:27

大立光、玉晶光帶旺 光學股迸強光

2019-04-08 14:27

LED補漲 晶電掛紅燈帶動唱

2019-04-08 14:27

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

買零股領紀念品 用這5招挑選最划算

2019-04-09 08:31

萬一行情…三訊號亮了

2019-04-09 00:28

3月營收出爐 中美昌、環球晶等28家創歷史新高

2019-04-09 10:44

業績強勢股 帶頭衝

2019-04-08 23:56

和泰新車爆單 營運衝

2019-04-08 23:54

生技旺！基亞與日廠合作新藥138億授權 股價鎖漲停

2019-04-09 10:13

營收雙增族群 法人青睞

2019-04-08 23:56

需求熱 台泥亞泥後市俏

2019-04-08 23:56

「雙王」領漲 台股強勢軋空

2019-04-09 00:27

車用元件廠 加速對台釋單

2019-04-08 23:52

這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃

2019-04-09 18:00

臻鼎報捷 營收跳增58%

2019-04-08 23:53

辛耘今年EPS衝7元

2019-04-08 23:52

GIS上月營收重返百億

2019-04-08 23:50

萬泰科+42% 受惠轉單

2019-04-08 23:54

一圖看股東會記念品送啥！金控股最感心 中鋼持續保密

2019-04-09 14:30

上銀Q1營收減24% 估逐季回溫

2019-04-08 23:53

全民權證／欣興 挑價內外10%

2019-04-08 23:59

立凱 3月營收跳增6.6倍

2019-04-08 23:52

泰碩成長81% 寫新高

2019-04-08 23:52

大同股價直奔漲停 法人認為籌碼研判有市場派進場跡象

2019-04-08 19:14

台郡3月營收14.65億元 月成長63.5%

2019-04-08 19:52

經濟解析／台股驚驚漲的五大題材

2019-04-09 14:52

王品集團首度進軍台菜市場 4月兩岸一口氣要開3新品牌

2019-04-09 11:57

大立光法說暖身行情持續 台股上漲51點收10,851

2019-04-09 13:43

玉晶光倍增 衝刺良率

2019-04-08 23:50

燿華+47% 泰鼎+19%

2019-04-08 23:51

玉晶光3月營收4.66億 月增111.5%

2019-04-08 21:13

大同買盤進駐 股價漲停

2019-04-08 23:24

中美晶+16.9% 環球晶+19.9%

2019-04-08 23:51

法人看好 元太股價帶量攻上波段高點

2019-04-09 11:16

今日台股盤前重點掃描

2019-04-09 09:16

金像電強勢 認購火

2019-04-08 23:58

台股再創反彈新高 權證爆量相挺

2019-04-09 15:25

全民權證／晶電悍 二檔看俏

2019-04-08 23:59

大江、景碩 瞄準長天期

2019-04-08 23:59

第一金優質收息ETF傘型基金 4月23日開募

2019-04-09 10:11

大飲 財報若未改善 半年後恐下市

2019-04-09 00:24

健和興3月營收3.39億元 創單月歷史新高

2019-04-08 19:50

今日證券市場五大事

2019-04-09 07:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top