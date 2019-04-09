雙鴻業績爆發 3月營收創新高

2019-04-09 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱模組廠雙鴻（3324）今（9）日公告上月業績，受惠品牌客戶拉貨力道強勁，帶動今年3月營收衝上9.58億元，月增75.3%、年增49.6%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼。

雙鴻累計今年首季營收24.52億元，年增39.1%，同樣創歷史新高。雙鴻主要產品為散熱模組以及熱管，應用於智慧手機、伺服器、顯示卡等產品中，該公司今年因5G題材發酵，全年營運表現可期。

此外，雙鴻為三星供應鏈之一，主要供貨三星智慧手機散熱模組，隨著三星新機S10熱銷，也成功挹注業績走升。法人表示，目前雙鴻除持續銷售高效能熱管外，也正全力開發散熱能力更強的熱板產品，預料今年出貨比重有望較去年提升。

雙鴻日前因股價波動劇烈，公布近期自結財報，今年前二月每股純益1.16元，較去年同期轉虧為盈，而本季因營收再創高峰，市場預料單季獲利表現有機會同步走升。

除雙鴻創下佳績外，另一散熱大廠超眾也同步公告上月業績，今年3月營收6.23億元，月增27.4%、年增15.8%，累計今年首季營收18.49億元，年增12.2%，雖單月營收並未創新高，但依舊保持穩健。

據悉，超眾已規劃今年積極擴產，現階段重慶廠散熱模組月產300萬套，熱管將由去年100萬支提升至200萬支，台灣廠今年熱板產能也將由50萬片提升至100萬片，另有客製化熱管產線50萬支，藉此滿足客戶需求。

法人指出，隨著第五代行動通訊（5G）商轉時程趨近，包括基地台、智慧手機、網通設備對散熱模組的要求愈來愈高，有助雙鴻、超重出貨高階散熱產品，提升毛利率，今年散熱市場需求有望提升。

據了解，由於5G傳輸速度相當快，容易造成裝置過熱，手機廠已正在思考是否導入解熱能力更強的熱板或高階散熱零組件，並與國內散熱廠攜手開發相關產品。