凌巨3月合併營收7.59億元 月增68.7％

相關新聞
昇陽半亮眼 3月、首季營收雙新高2019-04-09 14:32
首季營收／十銓年增3.78% 寫單季新高2019-04-09 14:32
首季營收／技嘉創同期次高 3產品線升溫2019-04-09 14:32
技嘉首季營收160.3億元 歷史同期次高2019-04-09 12:14
十銓科技3月營收6.2億元 首季逆勢攀高峰2019-04-09 11:49
隆達首季營收下滑 公司看好今年MiniLED貢獻2019-04-09 11:44
昇陽半單月及季營收雙雙改寫新猷 股價勁揚2019-04-09 11:34
毅嘉早盤走強 股價站穩5日線、年線2019-04-09 10:46
臻鼎報捷 營收跳增58%2019-04-08 23:53
辛耘今年EPS衝7元2019-04-08 23:52
泰碩成長81% 寫新高2019-04-08 23:52
車用元件廠 加速對台釋單2019-04-08 23:52
群光成長43% 攻智慧家庭2019-04-08 23:51
貿聯+12% 樂觀看後市2019-04-08 23:51
燿華+47% 泰鼎+19%2019-04-08 23:51
GIS上月營收重返百億2019-04-08 23:50
玉晶光倍增 衝刺良率2019-04-08 23:50
華邦電居外資買超冠軍 股價飆七個月新高2019-04-08 17:24
台光電3月營收18.29億元 月增30.6%2019-04-08 14:54
群電3月合併營收26.97億元 月增38.7%2019-04-08 14:51
群光首季營收創同期新高 年增近一成2019-04-08 14:45
瑞昱超旺 首季營收刷新高2019-04-08 14:29
消費電子望春風 矽力上發條2019-04-08 14:27
大立光、玉晶光帶旺 光學股迸強光2019-04-08 14:27
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
買零股領紀念品 用這5招挑選最划算2019-04-09 08:31
萬一行情…三訊號亮了2019-04-09 00:28
3月營收出爐 中美昌、環球晶等28家創歷史新高2019-04-09 10:44
業績強勢股 帶頭衝2019-04-08 23:56
和泰新車爆單 營運衝2019-04-08 23:54
生技旺！基亞與日廠合作新藥138億授權 股價鎖漲停2019-04-09 10:13
營收雙增族群 法人青睞2019-04-08 23:56
需求熱 台泥亞泥後市俏2019-04-08 23:56
「雙王」領漲 台股強勢軋空2019-04-09 00:27
車用元件廠 加速對台釋單2019-04-08 23:52
這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃2019-04-09 18:00
臻鼎報捷 營收跳增58%2019-04-08 23:53
辛耘今年EPS衝7元2019-04-08 23:52
GIS上月營收重返百億2019-04-08 23:50
萬泰科+42% 受惠轉單2019-04-08 23:54
一圖看股東會記念品送啥！金控股最感心 中鋼持續保密2019-04-09 14:30
上銀Q1營收減24% 估逐季回溫2019-04-08 23:53
全民權證／欣興 挑價內外10%2019-04-08 23:59
立凱 3月營收跳增6.6倍2019-04-08 23:52
泰碩成長81% 寫新高2019-04-08 23:52
大同股價直奔漲停 法人認為籌碼研判有市場派進場跡象2019-04-08 19:14
台郡3月營收14.65億元 月成長63.5%2019-04-08 19:52
經濟解析／台股驚驚漲的五大題材2019-04-09 14:52
王品集團首度進軍台菜市場 4月兩岸一口氣要開3新品牌2019-04-09 11:57
大立光法說暖身行情持續 台股上漲51點收10,8512019-04-09 13:43
玉晶光倍增 衝刺良率2019-04-08 23:50
燿華+47% 泰鼎+19%2019-04-08 23:51
玉晶光3月營收4.66億 月增111.5%2019-04-08 21:13
大同買盤進駐 股價漲停2019-04-08 23:24
中美晶+16.9% 環球晶+19.9%2019-04-08 23:51
法人看好 元太股價帶量攻上波段高點2019-04-09 11:16
今日台股盤前重點掃描2019-04-09 09:16
金像電強勢 認購火2019-04-08 23:58
台股再創反彈新高 權證爆量相挺2019-04-09 15:25
全民權證／晶電悍 二檔看俏2019-04-08 23:59
大江、景碩 瞄準長天期2019-04-08 23:59
第一金優質收息ETF傘型基金 4月23日開募2019-04-09 10:11
大飲 財報若未改善 半年後恐下市2019-04-09 00:24
健和興3月營收3.39億元 創單月歷史新高2019-04-08 19:50
今日證券市場五大事2019-04-09 07:28
留言