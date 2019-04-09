崇佑-KY 3月營收1.03億元 近兩年單月新高

2019-04-09 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



崇佑-KY（5543）今（9）日公布 3月合併營收為1.03億元，連續3個月營收保持年成長力道，年增13.52％；累計今年第1季合併營收2.41億元，年增7.59％。

崇佑-KY表示，3月營收站穩億元高檔水準，並改寫近兩年單月營收新高記錄，主要受惠北京地鐵、蘇州華為等大型金屬建材訂單出貨貢獻，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現暢旺，分別占整體營收比重達21％、28％。

隨著集團擴大東南亞、等市場布局效益逐步顯現，在金屬建材業務接單能力的提升，有望挹注旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠等生產基地產能稼動率保持良好水準，並持續發揮自動化生產效益，創造集團更有利的營運表現。

崇佑-KY說，為擴大旗下「Buima」品牌市場占有率，拓展辦公大樓、醫療病房等案源銷售表現，推出新款商業金屬牆板產品，透過產品模組化以達到快速安裝便利需求，有助於產品標準化大量生產，將在4月18~20日的2019江蘇國際綠色建築與裝配式建築展會中正式亮相，目標是創造新一波銷售表現。

展望第2季，崇佑-KY維持審慎樂觀看法，集團致力擴大整體營收規模、優化產品結構創造更佳的經營獲利空間，除持續透過生產製程升級提高自動化生產效益，穩步擴增金屬天花板與金屬隔間牆體產能，看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等對於金屬建材裝修需求提升，陸續接獲東南亞地區及中國藥廠訂單，可望在第2、3季起逐步出貨認列，凸顯旗下自有品牌「Buima」、「Syntex」良好的接單實力，挹注集團未來營運保持良好成長動能。