中國面板產能釋出 台系供應鏈看旺

2019-04-09 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



隨著中國面板產能持續開出，市調機構預期今年全球面板供給將年增9%，2020年中國更將占據全球面板供給的半壁江山，使得台系相關面板供應鏈在龐大商機逐步釋出下後市看旺，吸引多頭買盤蠢蠢欲動。

事實上，法人指出，台系面板相關零組件供應鏈，近年已陸續取得中國面板廠的認證，成為推升未來營運的強勁動能，包括東捷、晶彩科等紛紛受惠；帆宣的「PI雷射修補機」，更已成為大陸OLED面板廠市占第一的機台設備。

此外，和鑫因受惠韓系面板大廠AMOLED用觸控感應器的加持外，該公司也打進中國大陸AMOLED觸控面板供應鏈，在天馬、京東方產能陸續開出下，推升陸系客戶的營運占比，也將進一步拉抬今年營運表現。

受惠相關產業面的有利發展局勢，帶動和鑫3月合併營收3.88億元，月增54%，年增更高達142%，寫下四年來單月新高紀錄；累計1~3月合併營收也繳出了季增33%的好成績，激勵近期股價強勢表態。

AOI檢測設備供應商牧德，則受惠驅動晶片大舉導入COF封裝模式，帶動COF封裝基板與封測成為今年半導體產業顯學，因而成為產業發展趨勢下的受益者。

牧德已是兩岸COF封測與基板的最大AOI供應商，今年業績正向樂觀。

牧德近兩日股價雖漲多回檔，不過中長線趨勢上仍大漲小回持續向上。

法人預估，牧德持續強化技術，開創新市場商機，今年獲利仍將有兩位數以上的成長幅度，因此多給予「買進」的正向評等。