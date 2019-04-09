亞智10.5代濕製程設備 獲面板大廠訂單

2019-04-09 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



高科技設備製造商Manz亞智科技集團，持續在顯示器市場獲得肯定，接續獲得全球面板大廠生產設備訂單，今（9）日再傳捷報，宣布以穩定的化學濕製程設備，再獲全球液晶電視面板出貨量第一的供應商青睞。亞智表示，10.5代化學濕製程生產設備，計畫於今年下半年和2020年上半年交付。

亞智投入大世代面板生產設備設計研發，以穩定的傳送、最佳化的洗淨效能以及達成細線路的需求，在銷售實績上展現成果。面對高解析度、大世代面板生產時代的來臨，要求的線寬線距也日趨縮小，再加上大世代面板生產具備降低成本及擴大經濟效益的優勢，對於面板生產設備的穩定性及精密度要求也越來越嚴苛。

亞智集團執行長Martin Drasch表示，Manz是顯示器行業最知名和最受歡迎的生產設備製造商之一，他們能在短時間內交付高品質生產設備的能力，為客戶留下深刻的印象，是獲得如此重要客戶肯定的主因，也確立他們在市場上有著卓越市場定位。去年強化研發及銷售活動，並持續拓展客戶群，有信心能在顯示器市場持續成長。

亞智電子零組件事業部總經理林峻生表示，亞智科技為持續提升終端產品的效能並同時降低面板廠生產成本的基礎上，不斷努力為顯示器生產領域提供生產最優化的製程以及設備解決方案，在大中華區員工達650名，支持完善的服務網絡，並提供即時且專業的客戶服務。