華碩3月營收382億元 年減2%

2019-04-09 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



華碩（2357）今（9）日公布3月集團營收為382億元，年減2%，其中品牌營收為347億也同步年減2%，合計第1季集團營收為859億元年衰退約7%，其中品牌營收為760億元，則年衰退9%。

華碩提到，第1季品牌營收與公司預期相符，筆記型電腦於歐洲及亞太地區的出貨漸回溫，並持續優化產品組合及平均售價，積極執行產品創新開發，預期將透過2019年下半年的新產品循環，提升營運動能及獲利能力。