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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

PCB族群3月營收 尖點月增27%、富喬增23%

2019-04-09 15:33經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB族群3月營收陸續出爐，鑽針廠商尖點今（9）日公佈自行結算3月合併營收為2.25億元，因工作天數恢復正常，較上月增加27.4%，較去年同期減少12.3%；至於富喬3月營收4.03億元，則月增約23%。

尖點今年累計前三個月合併營收則達6.55億元，較去年同期減少16.1%。另外，富喬前三個月營收為11.44億元，較去年同期的11.58億元減少1.15%。

營收尖點
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