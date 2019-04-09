面板雙虎 首季營收皆衰退

2019-04-09 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板廠群創（3481）今年首季受面板入淡季，各尺寸出貨量均較去年第4季衰退，加上價格崩跌，衝擊營收。群創今（9）日公告3月合併營收206億元，年減8.9%；累計今年首季合併營收599億元，年減10.2%，較去年第4季營收衰退17.1%，可能自2016年後，再度連虧兩季。

群創受面板價格崩跌，以及面板供過於求趨勢衝擊，去年第4季再轉虧，單季稅後虧損6.97億元，每股虧損0.08元。

邁入今年首季，面板需求走淡，群創出貨量顯著減少，大尺寸出貨量2853萬片，季減14.9%；中小尺寸則因三星顯示器減產，帶動群創39.5吋和43吋的接單超乎預期，出貨量5,885萬片，季減僅2.5%，未如先前預期有雙位數衰退。

展望第2季，群創表示，將持續鞏固大尺寸電視市場、去化產能，同時提升技術含金量與毛利，孵育新創事業，創造新藍海。今年首季全球第一個Mini LED公共顯示屏（PID）已小量出貨，預計最快到第2季底，首個Mini LED電視面板產品將量產出貨。

友達（2409）首季也較去年衰退，累計前三個月合併營收667億元，季減13.5%，年減10.4%。

進一步看到各尺寸出貨量，友達中小尺寸出貨衰退顯著，中小尺寸出貨2496萬片，季減22.4%，年減46.4%；大尺寸出貨2,587萬片，季減9.1%，年減9.3%。