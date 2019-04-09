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技嘉首季營收160.3億元 歷史同期次高

2019-04-09 12:14經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

輝達（NVIDIA）中低階顯卡新品效益發酵，加上主板出貨回溫，帶動板卡廠技嘉（2376）3月營收月增79.6％，站上單月歷史第三高紀錄，首季營收也同步繳出歷年同期次高成績。

走過2月營運低潮，技嘉3月營收強彈至68.5億元，月增79.6%、但年減19.4%，單月營收重回60億元大關，且為歷史第三高，累計首季營收達160.3億元，年減20.5%，也為歷年同期次高紀錄。

技嘉首季回溫主要受惠三大產品線出貨增溫。在顯卡方面，由於輝達今年接連推出中低階產品線，包含RTX 2060、GTX 1660 Ti／1660等，在新品效益下，推升技嘉首季顯卡出貨量達80萬片，季增約1成。

目前，技嘉針對GTX 1660 顯卡產品已正式推出，法人預估，可望為板卡廠首季營運增添柴火，但入門款真正放量預計應於第2季。

主板儘管從去年下半年開始，就受到英特爾CPU缺貨影響，拖累技嘉出貨量。但因首季非傳統消費性電子旺季，在整體需求降溫下，CPU供貨緊缺得到部分紓解，帶動技嘉單季出貨量回升至250～270萬片、季增15～20％，

至於技嘉今年最有信心的伺服器業務，受惠新專案訂單，帶動首季業績有兩成以上成長，表現優於先前預期。

技嘉2018年伺服器營收達百億元，今年在大型資料中心，以及中小型系統整合商，對伺服器需求持續殷切之下，今年預期仍可維持雙位數強勁成長。

不過，儘管三大產品線出貨增溫，但因去年首季基期過高，導致今年第一季營收仍遜於去年同期。技嘉2018年第一季因加密貨幣「挖礦」商機，在顯卡一卡難求下，帶動價格驚驚漲，激勵技嘉當季營收、獲利寫下亮麗成績。

技嘉營收
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