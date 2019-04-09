十銓科技3月營收6.2億元 首季逆勢攀高峰

2019-04-09 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



十銓科技（4967）公布3月營收6.2億元，較2月成長28.03%，第1季合併營收達16.92億元，較去年同期成長3.78%，首季營收攀上九年歷史新高；公司並持續看好第2季出貨及營運表現。

十銓今年第1季出貨中，SSD及DRAM全系列產品出貨較去年同期成長15~40%，工控／SI事業出貨更有翻倍以上的成長，在產業沉潛的季度裡，持續透過品牌、電競與工控產品健全擴充集團營運。

十銓認為第2季隨伺服器需求，市場可望觸底反彈，同時SSD下跌促使消費者添購更多裝置，將帶動記憶體市場起飛，十銓總經理陳慶文表示，目前DRAM市場供過於求，供應鏈持續去化庫存，預估DRAM、NAND FLASH第3季價格回穩。

該公司表示，3月策略性產品佔全產品線20%，較去年同期成長4%，銷售量也同步遞增35%，十銓電競品牌T-FORCE首次以T-FORCE XCALIBUR RGB及NIGHT HAWK RGB榮獲德國RED DOT紅點設計獎，再次獲得國際肯定。

十銓今年將加大新興市場、區域市場及第三國市場開拓力度，並持續積極推動競業合作，擴大全球市占率。

展望第2季，十銓認為記憶體產業仍有龐大發展空間，持續優化產品組合，提高產品附加價值，隨5G、AI／IoT及大數據等趨勢發酵，DRAM、NAND Flash應用持續攀升，十銓持續擴充特殊產品線、人員、生產實力以及各領域布局，將穩定帶動營運成長。