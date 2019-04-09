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隆達首季營收下滑 公司看好今年MiniLED貢獻

2019-04-09 11:44經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED隆達電子（3698）3月合併營收7.05億元，月增15.26%，年減23.54%；第1季營收為21.68億元，季減10.37%，較去年同期下滑18.15%，主要是受到縮減消費性照明製造業務影響，因此，雖然隆達營收下滑，不過，就產品結構及營運體質仍持續朝正向發展，同時，公司也樂觀看待未來MiniLED對營運的貢獻。

在毛利率及改善營運體質的考量下，隆達自去年下半年開始，大動作將消費性照明製造業務大幅縮減，加上市場價格壓力，導致今年今年第1季營收表現皆不如去年同期，使第1季營收較去年同期衰退逾一成，不過，在此調整的動作之後，預料對今年隆達的毛利率可以有正向發展。

目前隆達回歸專注光電半導體的產品技術開發，包括 mini LED 產品、micro LED 技術、以及照明模組的設計與高演色性照明元件開發，並由藍光跨足至紅光領域。目標鎖定顯示器、專業照明、車載、感測等四大應用領域的元件與模組。

此外，隆達也由藍光跨足至紅光領域，在IR及VCSEL感測應用上持續發展。

IR產品部分，除了安防監控應用之高功率紅外光 LED，另有虹膜辨識、穿戴裝置、電子白板等應用皆持續出貨，可針對客戶需求的光型與功率做客製化設計；而 VCSEL 3D 感測元件，繼去年出貨成功應用於一線手機品牌後，也陸續與客戶合作開發應用於無人工廠及其他 3D 感測的手機應用。

隆達營收LED
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