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毅嘉早盤走強 股價站穩5日線、年線

2019-04-09 10:46經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

毅嘉（2402）今（9）日帶量走強，早盤大漲2%，只可惜盤中受到空方攻擊，日K線一根十字線，站穩5日線、年線。

毅嘉3月合併營收5億元，月增31.3%、年減19.4%，其中，軟板產品營收為3.8億元，機構整合元件產品營收為1.2億元；累計今年第1季營收14.1億元，年減11.33%。

毅嘉指出，3月因工作天數回穩、客戶拉貨逐步回溫，集團營收顯著成長，同時，車用、光通訊產品出貨提升帶動產品組合優化，且內部持續提升營運績效及成本競爭力，第1季度整體營運績效可望較去年同期成長。

營收毅嘉
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