台郡3月營收14.65億元 月成長63.5%

2019-04-08 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



軟板大廠台郡（6269）今（8）日公告3月營收約為14.65億元，較今年2月營收8.96億元，月成長63.5%，並較去年成長約20.9%。

台郡累計今年前三月營收約為43.88億元，年減少19.7%。台郡先前預估， 2019年全年度營運較2018年有個位數成長。2019年第1季生產產值規劃將較2018年第1季約為下滑10%到持平之間。