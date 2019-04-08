GIS吃三星單 3月營收重回百億大關

2019-04-08 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



觸控模組廠業成GIS-KY（6456）今（8）日公告上月業績，受惠三星新機拉貨力道增強以及工作天數增加，今年3月營收105.09億元，月增20.7%，單月營收重回百億元大關，為今年以來新高，業績表現回穩。

GIS今年3月營收年增48.1%，累計今年首季營收294.37億元，年增34.3%。日前三星發表新機S10，由於具備多項新應用，推升市場銷售火熱，而GIS負責供應超音波式屏下指紋辨識模組，今年元月已開始陸續出貨，並於首季達到出貨高峰。

法人表示，S10中的超音波式屏下指紋辨識技術由高通提供核心演算法，GIS提供模組，而高通日前已宣布下半年將推出第二代超音波式屏下指紋辨識技術，辨識面積將倍增，將有助於GIS未來搶得更多訂單。

據悉，屏下指紋辨識是將觸控模組藏在顯示面板下方，透過演算法，讓使用者能在顯示面板上某一區域即可進行指紋辨識，此技術能讓智慧手機品牌廠實現真正的「全螢幕」手機，也可有更彈性的產品設計空間。

法人表示，GIS主要供應指紋辨識模組，目前已出貨給三星，用於S10新機，為國內唯一的屏下指紋辨識模組供應商，主要競爭對手則是陸商歐菲光，合作的對象則是手機晶片龍頭高通。

此外，目前指紋辨識晶片的發展，除了電容式之外，屏下光學式及超音波指紋辨識產品也逐漸開展市場，投入發展光學式產品的業者包括匯頂、思立微、神盾、敦泰等，高通則是積極推廣超音波指紋辨識。