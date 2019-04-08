泰碩出貨暢旺 3月營收創新高

2019-04-08 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱廠泰碩（3338）今（8）日公告上月業績，受到產品出貨暢旺以及工作天數增加加持，今年3月營收達3.75億元，月增81.4%，單月營收創歷史新高，業績表現令人驚豔。

泰碩3月營收年增25.9%，累積今年首季營收9.3億元，年增28.3%。泰碩指出，3月營收衝上高峰的主因來自手機熱管以及通訊設備散熱產品出貨暢旺，並且優於公司原先預期。

展望未來，泰碩指出，由於5G商轉即將如火如荼展開，對散熱模組、導管、熱板等相關零組件的需求將有增無減，預料公司全年營運有望逐季攀升，後市展望持樂觀態度。

法人認為，近年來智慧手機市場滲透率不斷擴大，但成長性也開始降低，取而代之的是即將到來的5G無線通訊時代，5G傳輸特性會帶給裝置散熱極大的挑戰，因此有助於散熱廠提升產品單價，並且對高階散熱產品有較高需求，成為泰碩營運再次翻轉關鍵。

泰碩成立於1994年，主要從事散熱模組、連接器、多合一讀卡機研發製造與銷售，為國內專業散熱廠之一，去年散熱模組及熱導管占整體營收比重約75%、連接器占25%，相關產品應用於PC、消費性電子、雲端通訊等。

泰碩預計10日召開法說會，闡述全年營運展望以及產能規劃，同時預料也將針對5G發展對散熱產業的挹注進行說明。泰碩今日股價衝上漲停板，上漲4.35元，收48.15元，成交量則放大至10,820張，成為市場盤面焦點。