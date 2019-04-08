工作天數恢復正常 貿聯3月營收18.98億元、月增12.33%

2019-04-08 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



貿聯今（8）日公布2019年3月營收為18.98億元，月增12.33%，年增12.30%，主要是工作天數恢復正常，推升出貨量回到正常水準，帶動業績增長。

貿聯表示，3月業績，在資訊產品用線方面，因為客戶端調節庫存，使得出貨略減。至於電器用線、車用線、醫療設備用線，因為工作日恢復正常，使得出貨恢復常態。