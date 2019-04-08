親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

胡德夫突昏迷 醫師籲心血管疾病患者要做這件事

煽動者的工具：台灣需要更多公投嗎？

先豐3月營收7.37億元 創33個月新高

2019-04-08 15:41經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

網通板供應商先豐（5349）今日公布3月營收7.37億元，較2月僅5.55億元，月成長32.8%，創33個月新高，年成長約13%。

先豐累積今年前三月營收約為20.24億元，年成長14.7%。先豐已預告今年無大規模擴產計畫，若未來小幅提升產能的計畫預料仍是針對汽車板布局，較有助於毛利率。

先豐營收
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

消費性電子迎旺季 矽力第二季營運升溫

2019-04-08 11:50

台光電3月營收18.29億元 月增30.6%

2019-04-08 14:54

群光首季營收創同期新高 年增近一成

2019-04-08 14:45

瑞昱超旺 首季營收刷新高

2019-04-08 14:29

消費電子望春風 矽力上發條

2019-04-08 14:27

大立光、玉晶光帶旺 光學股迸強光

2019-04-08 14:27

LED補漲 晶電掛紅燈帶動唱

2019-04-08 14:27

大立光、玉晶光領軍 光學股走強

2019-04-08 12:08

MiniLED題材、股價基期低 晶電攻漲停LED類股轉強

2019-04-08 11:46

瑞昱首季營運淡季不淡 單季營收刷新高

2019-04-08 11:00

台積電股價攀半年高點 市值增達6.5兆

2019-04-08 10:19

華為轉單效應 穩懋、全新第1季營收優於預期

2019-04-08 10:15

大立光3月營收亮眼 股價早盤勁揚逾4%

2019-04-08 10:01

AMD新處理器加持 祥碩股價再度走強

2019-04-08 09:41

廣達旗下達明機器人 三大展秀新品

2019-04-08 09:41

工業電腦商機…鴻海、佳世達 不缺席

2019-04-07 22:07

預診斷…防當機有一套

2019-04-07 22:06

雙A 搶進工業電腦

2019-04-07 22:06

帆宣、盟立、新漢 搶智造商機

2019-04-07 22:06

5G基建加速度 穩懋、全新進補

2019-04-07 22:05

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

台股補漲行情 蓄勢引爆

2019-04-07 23:50

十檔創高股 後市看漲

2019-04-07 22:13

華為P30受惠股 大盤新寵

2019-04-07 22:47

緯創、富邦金 四檔靚

2019-04-07 22:15

華為轉單效應 穩懋、全新第1季營收優於預期

2019-04-08 10:15

鴻海驚奇 外資調高目標價 評等卻維持「賣出」

2019-04-08 14:27

業績、展望雙優股 吸睛

2019-04-07 22:13

5G基建加速度 穩懋、全新進補

2019-04-07 22:05

全民權證／國泰金看俏 兩檔吸睛

2019-04-07 22:16

美系外資潑冷水 維持鴻海賣出評等

2019-04-08 12:08

大立光Q2營收 估雙位數成長

2019-04-07 23:58

工業電腦商機…鴻海、佳世達 不缺席

2019-04-07 22:07

大同買盤點火爆量攻漲停 綠能、華映仍鎖跌停

2019-04-08 12:21

汽車零件廠 強攻電動車

2019-04-07 22:08

雙A 搶進工業電腦

2019-04-07 22:06

華為P30受惠股／鴻海、欣興 買盤進駐

2019-04-07 22:46

帆宣、盟立、新漢 搶智造商機

2019-04-07 22:06

MiniLED題材、股價基期低 晶電攻漲停LED類股轉強

2019-04-08 11:46

減稅降費政策展成效 投信：陸股後市旺

2019-04-07 17:33

補漲行情 台股收漲96.19點站上10800關卡

2019-04-08 13:44

3月營收將公布 法人：留意熱門族群表現

2019-04-08 11:36

興櫃七勇士 剽悍上攻

2019-04-07 22:04

今日台股盤前重點掃描

2019-04-08 07:27

華為P30受惠股／晶技、華通 營運升溫

2019-04-07 22:46

台積電股價攀半年高點 市值增達6.5兆

2019-04-08 10:19

台股創半年新高 外資投信加碼股恆強

2019-04-08 10:12

鄭文賢專欄／面板零組件鏈迎商機

2019-04-07 22:12

豐興廢鋼鋼筋盤價 看跌

2019-04-07 22:08

華為P30受惠股／台積、日月光 接單旺

2019-04-07 22:46

聯姻日盛金？ 王道銀：傳言不實

2019-04-08 11:51

日盛金：大股東向經營團隊表示現在沒有要賣計畫

2019-04-08 12:12

分析師：美十年債殖殖利率由升轉降 留意FOMC記錄

2019-04-08 09:50

紡織股發功 興采亮燈 廣越利勤東隆興股價衝高

2019-04-08 11:49

權證講座／丁兆宇：挑選最佳權證 有訣竅

2019-04-07 23:53

台股攻上10800點 蘋概股三王領漲

2019-04-08 11:26

今日證券市場五大事

2019-04-08 07:38

第一類接觸／廣越接單熱 大舉擴產

2019-04-07 22:10

證交所赴港招商 大陣仗出擊

2019-04-07 23:49

大立光、玉晶光領軍 光學股走強

2019-04-08 12:08

廣達旗下達明機器人 三大展秀新品

2019-04-08 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top