先豐3月營收7.37億元 創33個月新高

2019-04-08 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



網通板供應商先豐（5349）今日公布3月營收7.37億元，較2月僅5.55億元，月成長32.8%，創33個月新高，年成長約13%。

先豐累積今年前三月營收約為20.24億元，年成長14.7%。先豐已預告今年無大規模擴產計畫，若未來小幅提升產能的計畫預料仍是針對汽車板布局，較有助於毛利率。