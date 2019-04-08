泰鼎3月營收10.08億元 創歷年同期新高

2019-04-08 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（8）日公布3月營收約為10.08億元，月成長19.7%，年成長30.5%，創歷年同期新高。

泰鼎-KY累計今年前三月約為28.48億元，年成長17.7%。泰鼎執行長周瑞祥先前預告，在員工上下一心努力之下，泰鼎歷經過往一年的蹲馬步過程，期待在「訂單進得來，品質做得出來，貨交得出去，還要有錢賺」之下的成長表現。