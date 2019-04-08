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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

群光首季營收創同期新高 年增近一成

2019-04-08 14:45經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

群光董事長許崑泰。 本報系資料庫
群光董事長許崑泰。 本報系資料庫
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受惠智慧家庭產品強勁的成長動能，群光電子（2385）3月合併營收再創同期新高，達71億元，月成長大幅彈升43.2%，年增7%。累計今年第1季合併營收192億元，年增近一成，創下同期歷史新高。

法人分析，歐美市場居家生活人工智慧化的程度逐年深化，加上網路使用普及化，多項傳統家庭產品（如門鈴、保全監視器）漸漸由具備連網功能的智慧科技產品所取代，帶動智慧門鈴、無線網路攝影機等智慧家庭產品的成長動能。

根據IDC、Business Insider Intelligence等市調機構的研究資料，智慧家庭產品在未來五年內仍具備一定的成長潛力，可望為及早進入非PC領域的科技公司，在過去傳統PC產業淡季時挹注另一股強勁的成長動能。

法人指出，群光目前的非PC產品營收佔比約為53%，超過PC產品，其中更以智慧家庭產品（包括智慧門鈴、無線網路攝影機、智慧音箱等）的營收佔比排名第一，去年相關營收的年成長率達到六成以上。

法人進一步分析，群光在智慧家庭產品的開發上擁有整合WiFi及影像技術的研發與產製能力；在合作客戶的挑選上，又有開發獨角獸的精準市場眼光。預估智慧家庭產品未來將持續成為挹注群光營收與獲利的超級成長引擎。

群光去年每股稅後純益為5.22元，優於法人預期。今年將配發3.8元現金股利，股息配發率為73%，現金殖利率約為5.3%。群光今年將於6月5日舉行股東常會。

群光智慧家庭營收
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