消費性電子迎旺季 矽力第二季營運升溫
電源管理晶片矽力-KY（6415）逐漸擺脫首季營運淡季，消費性電子需求轉熱，中國機上盒、白色家電及照明需求升溫，第二季營運回神，加上固態硬碟需求增強，法人預估第二季營收可望出現雙位數季增。
受到美中貿易戰及英特爾處理器缺貨影響，矽力先前工業類產品營運動能轉弱，去年下半年營收表現平平，今年首季營運仍不見好轉，不過，第二季營運逐漸回神，主要占營收比重達45%的消費性電子進入拉貨旺季，應用於機上盒、電視、低功率LED照明用電源管理及控制晶片需求升溫。
去年下半年記憶體價格一路下滑，加速國際記憶體大廠推出固態硬碟數量，根據研調機構調查，全球固態硬碟年複合出貨量成長為15%，傳統硬碟出貨量從2015年4.7億台衰退至2018年3.7億台，而固態硬碟出貨量從2015年1 億台成長至2018年2.3億台，預估2019年全球固態硬碟出貨量可以增加至2.8 億台，去年筆電搭載固態硬碟數量已經超越傳統硬碟，今年固態硬碟滲透率持續攀升，將有利於矽力管理電源IC出貨持續成長。
另外，矽力所開發LED照明中高功率產品，隨著LED逐漸走向高階產品之下，矽力晶片陸續獲得中國及歐洲客戶採用，法人預估今年歐系客戶拉貨將逐季放大，TV電源管理晶片也可望受惠於中國家電及韓系客戶需求帶動，2019年出貨維持正向成長。
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