消費性電子迎旺季 矽力第二季營運升溫

2019-04-08 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電源管理晶片矽力-KY（6415）逐漸擺脫首季營運淡季，消費性電子需求轉熱，中國機上盒、白色家電及照明需求升溫，第二季營運回神，加上固態硬碟需求增強，法人預估第二季營收可望出現雙位數季增。

受到美中貿易戰及英特爾處理器缺貨影響，矽力先前工業類產品營運動能轉弱，去年下半年營收表現平平，今年首季營運仍不見好轉，不過，第二季營運逐漸回神，主要占營收比重達45%的消費性電子進入拉貨旺季，應用於機上盒、電視、低功率LED照明用電源管理及控制晶片需求升溫。

去年下半年記憶體價格一路下滑，加速國際記憶體大廠推出固態硬碟數量，根據研調機構調查，全球固態硬碟年複合出貨量成長為15%，傳統硬碟出貨量從2015年4.7億台衰退至2018年3.7億台，而固態硬碟出貨量從2015年1 億台成長至2018年2.3億台，預估2019年全球固態硬碟出貨量可以增加至2.8 億台，去年筆電搭載固態硬碟數量已經超越傳統硬碟，今年固態硬碟滲透率持續攀升，將有利於矽力管理電源IC出貨持續成長。