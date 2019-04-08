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瑞昱首季營運淡季不淡 單季營收刷新高

2019-04-08 11:00經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

IC設計瑞昱（2379）網通與多媒體發威，第一季營收128.34億元，刷新單季歷史新高紀錄，年增20.78%，首季營運淡季不淡，法人預估在網通力道延續，及各項產品拉貨動能增溫之下，第二季營運可望更勝首季。

瑞昱在1月營收創下歷史新高後，2月營收因工作天數減少而下滑，3月隨即拉起，公布3月營收44.94億元，月增22.22%、年增21.6%，為歷史次高紀錄。首季營運淡季不淡，主要因瑞昱多項產品拉貨動能強勁，包括：網通PON及機上盒均有標案持續出貨，無線藍芽耳機熱潮帶動瑞昱藍芽晶片出貨從去年下半年一路旺到今年初，出貨量呈現雙位數成長。

展望第二季及下半年，網通需求力道依舊強勁，各產品線動能持續增溫，像是10G／100G乙太網路晶片、交換器晶片與 WiFi、藍芽等，其中藍芽耳機全球大賣帶動風潮，且近年來智慧產品大行其道，像是智慧音箱、藍芽遙控器等均需要藍芽晶片支援，法人預估瑞昱今年藍芽晶片可望成長20%至30%，其中又以藍芽耳機為大宗占整體藍芽比重達50%。

WiFi部分，隨電子裝置搭載802.11ac比率提高，相關終端產品幾乎採用11ac規格，由過去802.11n轉向802.11ac，瑞昱今年11ac比重可望拉高至五成以上，有助於整體業績表現提升。另外，外界關注車用部分，車載乙太網路在去年底開始小量出貨，預估今年營收比重仍是個位數，現有客戶超過三家以上，與歐洲、日本、韓國與北美車廠陸續接洽中。

瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照片
瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照片
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