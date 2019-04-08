華為轉單效應 穩懋、全新第1季營收優於預期

2019-04-08 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



PA族群受惠華為轉單效應，穩懋（3105）、全新第1季營收表現優於預期，不過，法人機構認為，但由於相關個股股價未明顯低估，評價暫維持中立。

全新3月營收年增7.41%、月增40.9%，累計全季營收年減16.3%、季增3.5%，表現優於預期，分析師指出，推估應是華為轉單效應，在VCSEL部分，目前已至最終階段，去年11月開始間接出貨給韓系智慧型手機，Lumentum認證隨時可望能有最終結果出現，目前評價合理，建議中立。

穩懋3月營收年減13.39%、月增13.19%，累計全季營收年減19.12%、季減14.3，營收表現優於預期；法人機構表示，營收優於公司預期，推估應是華為轉單效應，目前公司樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、WiFi 6的發展趨勢，皆有利公司的發展，但2019年智慧型手機成長趨緩，5G目前處於非常初期的階段，對2019年的貢獻恐將有限，維持中立建議。

宏捷科3月營收年減45.3%、月增10.1%，第1季營收年減33.29%、季減9.9%，分析師指出，營收衰退主因在於智慧型手機需求不佳所致，由於產能利用率下降，預期毛利率將下滑，且公司目前對上半年看法偏向保守，但預期下半年業績可快速回升。