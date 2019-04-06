大立光上月業績 跳增55％

2019-04-06 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



大立光執行長林恩平 （聯合報系資料庫） 分享 facebook

大立光營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook

大立光昨（5）日公布3月合併營收39.26億元，月增55%，優於預期，大立光表示，由於客戶新機鋪貨帶動，4月營收將比3月好。

大立光是全球手機鏡頭霸主，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，市場人士指出，大立光3月營收出乎預期，除了華為旗艦新機P30系列拉貨點火外，蘋果iPhone接連在中國大陸及印度市場降價，刺激買氣，兩大利多力拱，為大立光近期營運注入強大動能，看好大立光營收有機會一路走高至5月。

大立光3月合併營收年成長25%；第1季合併營收98.24億元，年成長11%。大立光將於下周四舉行法說會，由大立光執行長林恩平主持，公布上季營運成果，並釋出最新營運展望。

大立光3月營收報佳音，有望激勵下周台股多頭氣勢，蘋概股重回盤面焦點，大立光3日收盤4,550元，下滑75元，外資及投信法人同步賣超，僅自營商買超。

大立光第1季受到蘋果iPhone銷售疲軟影響，營收季減21%，市場預期，大立光上季毛利率應可力守63%-65%水準，單季每股純益（EPS）將賺進逾三個股本。

華為近期發表的旗艦新機P30系列，吸引市場目光，其高階機種P30 Pro配備四顆後置鏡頭，是全球第一款量產採用潛望式鏡頭設計的手機，讓P30 Pro具備10倍光學變焦功能，大立光為其鏡頭主力供應商，隨著多鏡頭趨勢成形，加上新機種拉高平均單價（ASP），法人看好新機鋪貨潮啟動，為大立光本季營運增添柴火。

大立光3月出貨結構中，2,000萬畫素鏡頭占比20%-30%，為連續三個月2,000萬畫素鏡頭比重超過兩成，至於千萬畫素鏡頭占比為50%-60%，由於高階鏡頭比重拉高，激勵大立光今年以來營收表現優於預期。