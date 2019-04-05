矽智財股需求增 這三檔今年吸睛

2019-04-05 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



近幾年台股矽智財廠商在人工智慧、超級電腦等市場需求增加下，營運表現成長，今年市場法人看好部分鎖定特殊領域的矽智財廠商，今年營運表現值得期待，包括M31（6643）、晶心（6533）、力旺（3529）。

M31擁的IP（矽智財）廣泛的應用於行動裝置、儲存裝置、汽車電子、穿戴式裝置、AI及IoT等領域，成功授權全球各大晶圓代工廠及IC設計公司，雖成立短短7年，獲利逐年成長，去年合併營收7.64億元，毛利率達40%，稅後純益2.8億元，賺近一個股本，去年全年每股稅後純益9.77元，M31董事會也通過去年度盈餘每股配發7元現金股息。

M31目前客戶主要晶圓代工廠和IC設計公司，其中晶圓代工廠客戶已超過10家，IC設計公司則超過200家，該公司具備核心低功耗關鍵技術，可快速提供高效能、低功耗及小面積IP，同時提供整合到量產的技術服務，協助客戶從產品的開發階段到量產時的技術服務，今年營運續看成長。

力旺去年稅後純益達6.13億元，全年每股稅後純益達8.09元，改寫歷史新高。從營收結構來看，去年有七成營收來自權利金，三成營收來自授權金。展望今年，該公司表示，今年可望在技術授權、設計授權都持續增加，另外，去年衰退的8吋晶圓權利金，可望在兩家最大美國產品公司PMIC放量生產下恢復成長，12吋晶圓權利金成長則來自於新產品的量產以及網通IC等產品貢獻。

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）今年以來仍積極開拓市場，市場看好，隨著中國大陸積極發展RISC-V架構，將對專攻RISC-V的處理器CPU IP供應商晶心科開拓大陸市場，有明顯的助益，也有利該公司未來的營運發展。

由於ARM授權費問題，中國大陸廠商開始轉向RISC-V技術開發CPU矽智財，因中國大陸消費市場廣大，若物聯網產品能夠大量導入RISC-V架構的嵌入式CPU，將有助於台灣唯一專攻RISC-V處理器的晶心科大搶中國大陸市場商機，未來若大陸市場能夠大幅成長，將有利該公司營運成長。