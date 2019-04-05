親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

矽智財股需求增 這三檔今年吸睛

2019-04-05 09:25經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近幾年台股矽智財廠商在人工智慧、超級電腦等市場需求增加下，營運表現成長，今年市場法人看好部分鎖定特殊領域的矽智財廠商，今年營運表現值得期待，包括M31（6643）、晶心（6533）、力旺（3529）。

M31擁的IP（矽智財）廣泛的應用於行動裝置、儲存裝置、汽車電子、穿戴式裝置、AI及IoT等領域，成功授權全球各大晶圓代工廠及IC設計公司，雖成立短短7年，獲利逐年成長，去年合併營收7.64億元，毛利率達40%，稅後純益2.8億元，賺近一個股本，去年全年每股稅後純益9.77元，M31董事會也通過去年度盈餘每股配發7元現金股息。

M31目前客戶主要晶圓代工廠和IC設計公司，其中晶圓代工廠客戶已超過10家，IC設計公司則超過200家，該公司具備核心低功耗關鍵技術，可快速提供高效能、低功耗及小面積IP，同時提供整合到量產的技術服務，協助客戶從產品的開發階段到量產時的技術服務，今年營運續看成長。

力旺去年稅後純益達6.13億元，全年每股稅後純益達8.09元，改寫歷史新高。從營收結構來看，去年有七成營收來自權利金，三成營收來自授權金。展望今年，該公司表示，今年可望在技術授權、設計授權都持續增加，另外，去年衰退的8吋晶圓權利金，可望在兩家最大美國產品公司PMIC放量生產下恢復成長，12吋晶圓權利金成長則來自於新產品的量產以及網通IC等產品貢獻。

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）今年以來仍積極開拓市場，市場看好，隨著中國大陸積極發展RISC-V架構，將對專攻RISC-V的處理器CPU IP供應商晶心科開拓大陸市場，有明顯的助益，也有利該公司未來的營運發展。

由於ARM授權費問題，中國大陸廠商開始轉向RISC-V技術開發CPU矽智財，因中國大陸消費市場廣大，若物聯網產品能夠大量導入RISC-V架構的嵌入式CPU，將有助於台灣唯一專攻RISC-V處理器的晶心科大搶中國大陸市場商機，未來若大陸市場能夠大幅成長，將有利該公司營運成長。

晶圓代工廠
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

光學股今年各擁題材 產業後市看好

2019-04-05 09:24

華為新機概念股 聚光

2019-04-04 22:20

股王大立光3月營收較2月大增逾5成 優於預期

2019-04-05 08:37

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

長華強攻製造 銀彈上膛

2019-04-04 22:20

COF材料需求熱 頎邦受惠

2019-04-04 22:20

輝達新品效應 微星、技嘉Q2不淡

2019-04-04 22:20

智慧音箱、無線耳機鏈 靚

2019-04-04 22:20

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

員工分紅誰最大方？大立光、可成名列二、三 這間公司居冠

2019-04-04 19:57

13檔高獲利成長率、高殖利率、低本益比股 盤面焦點

2019-04-04 10:55

股東會熱季 瞄準「2高1低」股

2019-04-04 13:21

壽險持股揭祕 大買台積

2019-04-05 00:49

清明變盤？軋空行情可望延續至4月中

2019-04-04 18:51

外資首季買超逾千億 最愛元大金

2019-04-04 13:21

華為新機概念股 聚光

2019-04-04 22:20

AI時代 這三大產業可望先受惠

2019-04-04 11:38

5G供應鏈 資金卡位

2019-04-05 00:24

智慧機新功能吸睛 華為、三星概念股成關注焦點

2019-04-04 11:39

5G時代來臨 零組件廠可望受惠

2019-04-04 11:38

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

壽險業加碼台股 鎖定高配息標的

2019-04-05 00:49

壽險靈活操作 相中特別股

2019-04-05 00:49

智慧音箱、無線耳機鏈 靚

2019-04-04 22:20

COF材料需求熱 頎邦受惠

2019-04-04 22:20

母親節檔期撐腰 醫美股第二季亮眼

2019-04-04 10:57

股王大立光3月營收較2月大增逾5成 優於預期

2019-04-05 08:37

成衣業第2季接單旺 儒鴻聚陽看俏

2019-04-04 10:58

台塑四寶獲利 Q2將回神

2019-04-04 22:20

八家業績發表會 22日開跑

2019-04-05 00:24

三陽電動機車 改款搶市

2019-04-04 22:20

多頭氣盛不懼長假效應 能源及陸港股ETF本周大漲

2019-04-04 19:15

輝達新品效應 微星、技嘉Q2不淡

2019-04-04 22:20

長華強攻製造 銀彈上膛

2019-04-04 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top