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光學股今年各擁題材 產業後市看好

2019-04-05 09:24經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

光學股在各廠積極布局利基型市場，不僅去年業績多出現明顯回升，且今年也可望維持成長步調之下，今年二大指標光學股大立光（3008）及玉晶光（3406）仍鎖定智慧手機多鏡頭市場，另外，揚明光（3504）、亞光（3019）及先進光（3362）均在各自布局利基市場下，市場法人今年營運均呈現正面看法。

光學業者表示，智慧型手機光學鏡頭3D感測、VR/AR等新應用增加，且顆數也愈來愈多，3D感測由一顆變3顆，後置鏡頭也走向3鏡頭甚至4鏡頭，包括大光圈、中距離及長焦鏡頭，得得雖然近年全球智慧手機出貨量不再強勁成長，但對鏡頭的需求卻是有增無減，今年市場普遍對手機需求看保守，不過，手機鏡頭出貨仍有望維持高檔，此產業發展趨勢，最明顯受惠以大立光及玉晶光。

此外，近期大陸天風國際證券分析師郭明錤指出，華為是首度大量出貨配備潛望式鏡頭手機的品牌，看好P30 Pro潛望式鏡頭供貨商，均可望受惠於高單價零組件，並指出台股受惠廠商亞光，此消息激勵近日亞光股價持續走強。今年亞光除了積極發揮G+P優勢，全力推廣高階變焦鏡頭之外，感測模組也是今年發展重點，近期亞光也頗受市場關注。

揚明光鎖定的主要出貨領域在微投影及智能家居，在去年出貨已出現明顯增溫之下，今年可望延續去年的出貨成長表現，再加上相關市場的出貨展望仍持續看好，有利揚明光今年的營運表現。

先進光在在新產品方面則是鎖定在車用領域布局，在車載鏡頭方面，先進光目前環車影像一個月出貨約1000套，一套約4顆鏡頭，目前主要是歐系車廠，另外，該公司也開始送樣大陸車廠，並積極電子後照鏡頭，希望能擴大在車用產品出貨廣度，先進光預估，今年車載鏡頭營收可望較今年倍數成長，營收比重可望達10%，市場法人也看好今年車載市場對該公司今年的營運貢獻。

今（22）日輪動的類股由光學股擔綱，除了產業龍頭大立光（3008）來到近二周高點...
今（22）日輪動的類股由光學股擔綱，除了產業龍頭大立光（3008）來到近二周高點之外，盤中包括玉晶光、揚明光、今國光及佳凌均一度攻上漲停價。 圖／聯合報系資料照片
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