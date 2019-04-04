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智慧機新功能吸睛 華為、三星概念股成關注焦點

2019-04-04 11:39經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

Android陣營今年已發表不少新機，在新功能帶動下，這個春假可望喚醒消費者換機慾望，綜觀今年最受矚目的新功能，莫過於三星S10系列的超聲波屏下指紋辨識技術，以及華為P30 Pro、OPPO 10的十倍光學變焦技術，這兩項新技術可望帶動台灣觸控面板、鏡頭模組廠廣受市場青睞。

華為3月26日在法國巴黎發表最新旗艦新機P30系列，高階機種P30 Pro配備了4顆後置鏡頭，採用潛望式攝影技術，讓P30 Pro具備10倍光學變焦功能，天風國際證券分析師郭明錤就點名亞光（3019）、大立光（3008）可望受惠，法人也看好新機上市後，華為新機概念股可望受到關注。

潛望式鏡頭零組件包含稜鏡、影像傳感器、鏡頭、音圈馬達、鏡頭模組，郭明錤指出，高單價稜鏡模組供應商最為關鍵，為了提升鏡頭模組良率，稜鏡供應商除了生產稜鏡之外，還必須組裝稜鏡模組，經過測試後，再將高單價稜鏡模組出貨給鏡頭模組商。

10倍光學變焦是2019年Android陣營的重要關鍵新技術之一，郭明錤點評，華為會是首家大量出貨潛望式鏡頭的品牌，P30 Pro 2019年出貨量為400-600萬支，另外，小米也會在今年下半年推出潛望式攝影鏡頭機種；隨著各家品牌廠陸續採用相關功能，預估2020年時，配備潛望式攝影鏡頭的手機產品數量可望來到2,000萬支。

三星已於3月開賣新一代智慧型手機Galaxy S10，S10系列最受關注的新功能包括了超聲波屏下指紋系統以及三後置鏡頭；根據實測，S10超聲波屏下指紋系統不管是效能還是設計均優於過去的光學指紋辨識系統，這也讓超聲波屏下指紋成為市場關注焦點，郭明錤預估，超聲波屏下指紋系統3月出貨量可望達到600萬顆，台廠GIS-KY（6456）可望受惠。

鏡頭模組郭明錤華為
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