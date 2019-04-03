親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

廢墟少年：高風險家庭少年的一場生存之戰

不聽醫生勸！美女網紅簽生死狀拚產子 受盡折磨病逝

緯穎推出新伺服器 搶AI商機

2019-04-03 18:47經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎今天宣布，全面升級旗下OCP (Open Compute Project, 開放運算計畫)與Project Olympus等伺服器產品。將支援第二代英特爾Xeon可擴充處理器，為工作負載優化提供卓越的性能和彈性。結合緯穎在高效率、高可靠度開放硬體的專業，新一代伺服器將協助資料中心，以最佳整體擁有成本( TCO)提高整體營運效能。

緯穎說，透過搭載第二代英特爾 Xeon 擴展型處理器，緯穎全系列伺服器產品可提供全面性的效能提升。包括較前一代產品更高的單核性能與CPU頻率。第二代處理器也提高了記憶體速度與容量的支援。支援高達2933MHz的記憶體速度與基於16Gb的 DDR4記憶體模組

全新的英特爾深度學習加速功能，使緯穎伺服器能夠在無需硬體設計變更的情況下，提供更高效的人工智慧 (AI) 推論加速。而藉由對英特爾 OptaneTM DC持續性記憶體的支援，每個記憶體插槽將可使用最高達512GB的記憶體，讓資料中心能以更合理的價格，提升in-memory database, in-memory analytics或超高速儲存等應用的效能。

緯穎總經理洪麗甯表示，我們一直以來積極投資新技術，以滿足下一代數據中心的需求。很高興緯穎全系列產品升級至第二代英特爾 Xeon可擴充處理器，不但提升整體運算性能，還能夠更靈活的因應來自人工智慧、大數據分析與相關延伸應用所帶來的多樣化工作負載需求。

緯穎董事長林憲銘(右)與總經理洪麗甯。記者蕭君暉/攝影
緯穎董事長林憲銘(右)與總經理洪麗甯。記者蕭君暉/攝影
分享

記憶體模組英特爾
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

元晶股價閃亮 本季本業可望獲利

2019-04-03 14:38

上季營收亮眼 信邦創新高

2019-04-03 14:38

阿文師：連假過完留意軋空後的殺多單

2019-04-03 12:17

元晶3月營收攀近一年高點 本業獲利有望

2019-04-03 11:58

和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55

營運表現優於預期 信邦股價創掛牌新高

2019-04-03 10:54

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

信邦上季業績創新高

2019-04-02 23:52

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35

尚志再吞跌停、每股淨值降為0.84元 外界關注後續營運

2019-04-02 21:39
看更多

熱門文章

股息、殖利率雙高 領漲

2019-04-03 01:10

3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02

財報未公布 大飲、華電、清惠4月8日起停止買賣

2019-04-02 20:26

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

大飲重訊仍交待不清 證交所將裁罰

2019-04-03 09:08

內外資加碼 台股資金行情有影

2019-04-03 01:10

台股十大高價股 洗牌

2019-04-02 23:32

不讓股東失望 兆豐金股利估1.7元

2019-04-02 23:19

IC設計工具機 超人氣指標股

2019-04-03 00:59

上緯風電材料 打世界盃

2019-04-02 23:52

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27

兆豐金現金股息上看1.7元 殖利率估定存5倍以上

2019-04-02 23:56

金融股存股 精選這三檔

2019-04-03 15:25

阿文師：連假過完留意軋空後的殺多單

2019-04-03 12:17

蘋果西打花了三天都不清楚 三大疑點一次看清楚

2019-04-03 18:39

蘋果西打廠商財報不明 最嚴重恐下市

2019-04-03 00:33

同業看問題／大飲產品「一支獨秀」 風險大

2019-04-02 23:20

中裕 3月營收創新高

2019-04-02 23:54

朋億 握40億訂單

2019-04-02 23:52

證交所宣布 千興不銹鋼4月8日恢復交易

2019-04-02 22:34

被動元件領軍 台股漲14.08點收10,704

2019-04-03 13:45

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

離岸風電風場將進入開發期 概念股發威

2019-04-03 10:00

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58

和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55

法人：生技聚焦題材、本夢比

2019-04-03 14:38

台積電、聯發科 四檔靚

2019-04-02 23:39

比特幣一度攻上5千美元 挖礦股狂歡

2019-04-03 10:31

大飲財報難產 8日停牌

2019-04-02 23:26

影／17年來台股大變革 逐筆交易擬真平台上線

2019-04-03 11:52

大飲股價跌停鎖住 成交36張委賣2,500張

2019-04-03 11:06

龍邦處分資產 獲利10億

2019-04-02 23:52

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

三大因素支撐台股持穩 尾盤留意壓寶買盤

2019-04-03 12:11

清明連假來臨 法人估台股震盪機會高

2019-04-03 08:23

尚志再吞跌停、每股淨值降為0.84元 外界關注後續營運

2019-04-02 21:39

信邦上季業績創新高

2019-04-02 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top