緯穎推出新伺服器 搶AI商機

2019-04-03 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯穎今天宣布，全面升級旗下OCP (Open Compute Project, 開放運算計畫)與Project Olympus等伺服器產品。將支援第二代英特爾Xeon可擴充處理器，為工作負載優化提供卓越的性能和彈性。結合緯穎在高效率、高可靠度開放硬體的專業，新一代伺服器將協助資料中心，以最佳整體擁有成本( TCO)提高整體營運效能。

緯穎說，透過搭載第二代英特爾 Xeon 擴展型處理器，緯穎全系列伺服器產品可提供全面性的效能提升。包括較前一代產品更高的單核性能與CPU頻率。第二代處理器也提高了記憶體速度與容量的支援。支援高達2933MHz的記憶體速度與基於16Gb的 DDR4記憶體模組。

全新的英特爾深度學習加速功能，使緯穎伺服器能夠在無需硬體設計變更的情況下，提供更高效的人工智慧 (AI) 推論加速。而藉由對英特爾 OptaneTM DC持續性記憶體的支援，每個記憶體插槽將可使用最高達512GB的記憶體，讓資料中心能以更合理的價格，提升in-memory database, in-memory analytics或超高速儲存等應用的效能。